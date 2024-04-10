У міноборони пояснили ситуацію з нормами про демобілізацію

З огляду на загрози, ризики й оперативну ситуацію на фронті Генштаб ЗСУ воліє винесення норм щодо демобілізації в окремий законопроєкт, пояснив новий речник міноборони Лазуткін.

Новий речник міністерства оборони України Дмитро Лазуткін пояснив, чому з закону про мобілізацію, який розглядається в Верховній Раді, прибрали норми про демобілізацію.

За його словами, Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) висловив побажання, щоб норми щодо демобілізації були розглянуті в окремому законопроєкті.

Новий закон про демобілізацію - протягом 8 місяців

"Норма про демобілізацію через 36 місяців спочатку була в законопроєкті. Але були побажання від Генштабу, який розуміє оперативну ситуацію та загрози і ризики, які стоять перед державою (...) Ми повинні розуміти, що ескалація агресії Росії триває, наступ практично по всій лінії фронту іде. І наразі послабити Сили оборони не можна", - цитує його слова в ефірі національного телемарафону в середу, 10 квітня, видання "Українська правда" (УП).

Лазуткін додав, що нині всі відповідні рішення ухвалюються, "аби уникнути негативного впливу на обороноздатність країни", та нагадав, що профільний парламентський комітет доручив розробити протягом восьми місяців новий закон, який буде стосуватися безпосередньо ротації та демобілізації.

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Законопроєкт про мобілізацію - без демобілізації

Напередодні комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав вилучення положення про демобілізацію з законопроєкту про мобілізацію.

За даними УП, виключення цього питання з законопроєкту ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Військові ЗСУ: "Не треба мати ілюзій щодо демобілізації" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video