Командувач Сухопутних військ ЗСУ Павлюк: Нам бракує людей

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк визнав гострий брак кадрів у Силах оборони України.

"Скільки б допомоги ми не отримали, скільки б зброї у нас не було - нам бракує людей! Техніка сама не їде, зброя сама не стріляє, дрон сам не полетить. Підрозділи мають оновлюватись!", - написав Павлюк у понеділок, 8 квітня, у дописі в соцмережі Facebook. На тлі цього він нагадав, що "захист держави - це конституційний обов'язок громадянина", і "надскладна, але водночас найважливіша і найпрестижніша справа".

Водночас генерал визнав, що "ЗСУ потрібні різні фахівці: водії, діловоди, кухарі, будівельники, ITівці, бухгалтери, медики, інженери".

Маніпуляції і "страшилки" РФ щодо мобілізації

На цьому тлі Павлюк наголосив, що нині РФ "намагається розхитати наші тили: посіяти ворожнечу, паніку, недовіру до армії" і "витрачає на це шалені ресурси". "Російські пропагандисти змусили багатьох повірити в те, що мобілізація - це не про захист своєї держави від агресора, а про несправедливість і порушення прав", - пояснив він.

"Відкиньмо страшилки і маніпуляції та розберемось, як є насправді. Отримали ви повістку чи самі прийшли в ТЦК оновити дані - це не означає, що завтра ви поїдете на штурм ворожих позицій. Це брехня", - запевнив генерал Павлюк.

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За словами командувача Сухопутними військами ЗСУ, "є визначена законом процедура". Йдеться про проходження військово-лікарської комісії, а також додаткових медичних обстежень, якщо на те є підстави. "Усі, кого визнали придатними до служби, без виключення - відправляються у навчальні центри. Базова загальновійськова підготовка триває місяць. Це відповідає стандартам країн-партнерів НАТО (4 тижні). Одночасно з цим ми вже впроваджуємо експеримент з розширення БЗВП до двох місяців", - пояснив командувач.

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Але й це не означає, що мобілізованого одразу направлятимуть на передову, запевнив генерал-лейтенант. "Наш підхід такий: спочатку новачок набирається досвіду і лише потім може брати участь у бойових діях", - переконує він. "Маємо усвідомити, що відсидітися нікому не вдасться. Адже на кону - доля країни, доля нашої нації", - зазначив генерал Павлюк. Він також застеріг, що країна-агресор "нікого не залишить в спокої: ні тих, хто сховався, ні тих, хто зрадив Україну".

Павлюк пообіцяв викорінювати неправомірні дії ТЦК

Утім, сам Павлюк визнав, що нинішня система ТЦК "не ідеальна". "Ми це усвідомлюємо і працюємо над її вдосконаленням. На всі випадки перевищення повноважень командування Сухопутних військ, правоохоронні органи оперативно реагують. Ми не будемо миритись із порушенням прав цивільних громадян, але й порушувати права військових не дозволимо", - додав генерал-лейтенант.

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