ТЦК тиснув на журналіста після розслідування про СБУ - ЗМІ

Працівники Солом'янського військкомату спробували вручити повістку журналісту в Оболонському районі. Згідно з відеозаписами, ними керував посадовець СБУ, наближений до фігуранта розслідування про корупцію в спецслужбі.

Незалежна журналістська розслідувальна агенція "Слідство.Інфо" повідомила про тиск на свого журналіста Євгенія Шульгата, який донедавна розслідував факти ймовірної корупції в Службі безпеки України (СБУ).

Як повідомила агенція в суботу, 6 квітня, на початку тижня до її журналіста підійшли посадовці Солом'янського територіального центру комплектування (ТЦК) і намагалися вручити йому повістку - о 21:15 в іншому районі - Оболонському.

Інцидент стався ввечері 1 квітня в супермаркеті. Медійник зумів відзняти спілкування з працівниками військкомату на камеру, "що згодом дозволило ідентифікувати їх та поспілкуватися з ними", йдеться в повідомленні "Слідство.Інфо ".

"Мене здивувало, що вони підійшли саме до мене, звернулися на ім'я-прізвище і явно знали мене в обличчя", - визнав Шульгат. У розмові посадовці ТЦК зазначили, що попри досягнення 27-річного віку, журналіст не з'явився до військкомату для оновлення даних.

Відеокамери зафіксували причетність працівника СБУ

На той час Шульгат працював над журналістським розслідуванням щодо фактів можливої корупції в лавах СБУ. Розслідування під назвою "Заможні жінки та королівська нерухомість генерала СБУ " було присвячене діяльності керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка й оприлюднене після інциденту з працівниками ТЦК - 4 квітня.

"Оскільки я працював над цією історією, то одразу запідозрив, що мене зупинили у супермаркеті саме через неї", - каже Шульгат. "Коли журналіст почав знімати відео та ставити запитання, чи пов'язана ситуація з його роботою над розслідуванням про керівника департаменту кібербезпеки СБУ, військовослужбовці пішли, зауваживши, що фіксують відмову від повістки", - йдеться в публікації.

Згодом "Слідство.Інфо" отримало відеозаписи з камер спостереження торговельного центру "Дрім", де трапилися описані події. Виявилося, що одразу після того, як журналіст увійшов до ТЦ, туди ж прибули й працівники військкомату в супроводі чоловіка, вдягненого як цивільний. "З відео зрозуміло, що людина у цивільному дає вказівки співробітникам ТЦК. Поки журналіст перебуває у супермаркеті, чоловік у цивільному ходить біля кас, а потім швидко повертається до військових. Активно жестикулює, показуючи військовим у різні боки та залишає торговий центр. Менше ніж за хвилину військові підійшли до журналіста. З побаченого можна зробити висновок, що цей чоловік вказує військовим на Євгенія Шульгата", - виснували розслідувачі.

Журналісти спробували ідентифікувати людину в цивільному, котра давала вказівки працівникам ТЦК. Згідно з твердженнями джерел агенції, "це може бути Олексій Володимирович Біленко - людина, близька до Іллі Вітюка", тобто фігуранта останнього антикорупційного журналістського розслідування.

"Після пошуків у базах даних журналісти знайшли Олексія Володимировича Біленка, який раніше працював у львівському управлінні СБУ. А зараз - у департаменті кібербезпеки СБУ. Тобто у тому департаменті, який очолює Ілля Вітюк - фігурант розслідування Євгенія Шульгата", - йдеться в публікації.

Через інцидент журналісти звернулися в Генштаб ЗСУ

З метою з'ясувати, на яких підставах людина в цивільному одязі могла давати вказівки представникам ТЦК, редакція "Слідства.Інфо" направила запит до Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) .

"Ми відправили запит з детальними запитаннями щодо інциденту до Генштабу ЗСУ. Можливо там пояснять, на яких підставах ця людина в цивільному одязі віддає вказівки військовослужбовцям", - йдеться в публікації.

Самі працівники ТЦК відмовилися прокоментувати цей момент, кажуть журналісти.