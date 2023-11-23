Глава зовнішньої розвідки: Війна увійшла в критичний період

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко вважає, що нинішня війна Росії проти України увійшла в критичний період, проте український фронт хоч і є важливим, але не є єдиним для Кремля, який "фактично веде світову війну зі США та Заходом у цілому".

У колонці, оприлюдненій на сайті агентства "Інтерфакс-Україна" 22 листопада, Литвиненко пише, що президент Росії Володимир Путін, щоб "відновити імперію", прагне домогтися глобального перерозподілу світу, який може тривати 10-15 років і супроводжуватись конфліктами різного масштабу й інтенсивності, для чого ставить перед собою чотири завдання.

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РФ має відновити воєнні спроможності у 2028-му

Перше - забезпечити внутрішню стабільність, мобілізувати населення і економіку, збільшити виробництво озброєння та військової техніки.

За словами глави зовнішньої розвідки, саме під це сформований російський бюджет на 2024-2026 роки, в якому від 30 до 40 відсотків видатків залежно від року спрямовуються на війну.

"У 2026 році обсяги військового виробництва у РФ мають підтримувати масштабні бойові дії високої інтенсивності, а у 2028 році РФ має відновити воєнні спроможності, які вона мала на 2022 рік", - зазначає Литвиненко.

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Створення альтернативи Заходу

Другим завданням Кремля, на його думку, є формування альтернативної Заходу коаліції держав у форматі "Глобального Півдня+", що просуватиме альтернативні західним політичні, економічні, фінансові, гуманітарні, ціннісні моделі.

"Мета РФ у побудові коаліції більшості є "нормалізація Заходу", перетворення його на ще один регіон (Євро-Атлантика) з перспективою подальшого вбудовування західних країн у свої регіони (Північна Америка, Європа, Східна Азія), а США - просто в ще одну провідну світову країну", - вважає розвідник.

На його думку, для цього РФ намагатиметься, зокрема посиленням ядерного шантажу, зламати волю Заходу до конфронтації, переконати західні еліти, що вони беззаперечно програють і їм слід мирно відступити. Ключову роль тут матиме посилення воєнної потужності Росії, Китаю та інших країн коаліції більшості, продовжує він.

При цьому Литвиненко переконаний, що результат війни РФ проти України має глобальне значення і стане потужним імпульсом для зміни глобального балансу в той чи інший бік.

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"РФ готується до нових агресій"

Третім завданням Кремля розвідник називає підготовку до майбутньої агресії проти інших країн, передусім - Молдови і країн Балтії.

За оцінкою Литвиненка, робота з цього вже розпочата під приводом "порушення прав російськомовних". Крім того, за його даними, росіяни активно інфільтрують країни Європи, насамперед південної, своєю агентурою, створюючи бізнеси, громадські організації тощо. "Є ознаки підготовки інфраструктури підривної діяльності під велику війну (підхід, апробований за часів СРСР)", - пише він.

Четвертим завданням Литвиненко називає "роздмухування" конфліктів на Близькому Сході, в Африці і на Балканах та поширення там російського впливу, скориставшись послабленням позицій Заходу, насамперед Франції, у Сахелі та Африці загалом.

"Йдеться про природні ресурси, намагання обмежити доступ європейців до урану, нафти і газу, позбутися альтернативних до російських джерел постачання", - зазначає розвідник.

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Дестабілізація України та війна на виснаження

Щодо України плани Путіна незмінні - йому потрібно стільки території, скільки він зможе отримати, вважає голова зовнішньої розвідки.

За його словами, зараз війна увійшла в стадію "на виснаження". На думку Литвиненка, у Кремлі переконані, що зможуть виграти час для перемоги над Україною, маючи достатньо ресурсів для бойових дій впродовж тривалого періоду, та виходячи з переконання, що внутрішні ресурси України нібито "наближаються до повного вичерпання".

За його даними, Кремль прагне скоригувати стратегію, поставши за мету внутрішню дестабілізацію України. Вона передбачатиме тиск по всій лінії фронту з захопленням окремих, політично і медійно важливих точок, зокрема Авдіївки, знищення взимку критичної інфраструктури для зниження якості життя та підрив суспільної єдності "через підживлення амбіцій і провокування військових та опозиційних політичних сил".

"В Україні має сформуватись критична маса невдоволення політикою чинної влади. Росіянам байдуже хто прийде до влади після чинного керівництва. Вони переконані, що хто б це не був, він не зможе опанувати ситуацію, а Україна порине у хаос. Зрештою Захід не лише призупинить допомогу, але й вийде на РФ з пропозиціями про термінові переговори та призупинення війни", - пише Литвиненко.

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