Під санкціями РНБО бодігард Януковича і кіномагнат Блаватнік

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Про це йдеться в указах голови держави №850 ти №851, які опубліковані на сайті президента у суботу, 23 грудня.

Санкції введено проти 134 компаній, більша частина з яких знаходиться на території Росії або в окупованому Криму, зокрема, деякі інтернет-провайдери, що працюють на півострові. Крім цього, в перелік підсанкційних компаній потрапили фірми, що зареєстровані в окупованій частині Запорізької області, Латвії (SIA "VIVVA M", SIA "AAMG", СІА "Вега Стівідорс", СІА "Делфін Інвестмент", СІА "Ейро Делфін Індастрі"), США (US Boston Investment Corporation; Delfin Group Worldwide, LLC; Delfin Group USA LLC) та Австрії (Optim Holding GmbH). Також потрапили під санкції фірми, зареєстровані на Кіпрі та Віргінських островах.

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Під персональні санкції потрапила 51 людина, зокрема, дніпровський забудовник, нині громадянин Кіпру Вадим Єрмолаєв (до нього санкції запроваджено строком на 10 років). У перелік підсанкційних компаній потрапили його AC Terra, AD Vinal Invest Limited, Amadon Limited та винодільча компанія “Алеф Виналь Крим”.

Також під персональні санкції потрапили колишній охоронець Віктора Януковича В’ячеслав Заневський, співзасновник банку “Ростфінанс” Євген Юрченко, отельєр В’ячеслав Юткін, єнакієвський депутат Сергій Євтягін, президент російського холдингу “Новотранс” Костянтин Гончаров, британський громадянин Джеффрі Хоуп, “міністр охорони здоров’я ДНР” Дмитро Гарцев, “міністр вугілля та енергетики ДНР” Андрій Чертков,голова ради директорів російської компанії “Електронні офісні системи” Володимир Баласанян, та її менеджери, генеральний директор АТ "Науково-виробниче об’єднання електромеханіки" Андрій Козлов, та британський та американський медіамагнат українського походження, власник Warner Music Group Леонард Блаватнік.

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У список потрапили троє представників родини Войникових, громадян України - на них зареєстрована підсанкційна фірма в окупованому Бердянську, також там є голова ради директорів Delfin Group Томас Петровскіс та інші громадяни Латвії, причетні до компанії.Як йдеться у рішеннях РНБО, щодо більшості фізичних осіб санкції передбачають повне блокування активів та припинення торгівельних операцій, заборону на вивід капіталів з України, зупинку виконання зобов'язань перед кредиторами чи постачальниками. Санкції проти фізичних осіб передбачають відклик ліцензій, заборону на користування надрами, ресурсами чи навіть блокування IP-адрес, як у випадку з інтернет-провайдерами.

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