Зеленського та Порошенка прибрали з бази розшуку МВС Росії

Картки розшуку чинного і колишнього президентів України зникли із сайту МВС Росії. Вперше журналісти помітили їх там 4 травня.

Картки розшуку президента України Володимира Зеленського та колишнього глави держави Петра Порошенка більше не можна знайти у базі розшуку на сайті МВС Росії. На це у четвер, 9 травня, звернули увагу журналісти російського онлайн видання "Медиазона".

Як пише видання, 4 травня оголошення про розшук двох президентів України на сайті МВС РФ випадково виявили співробітники агентства РИА "Новости". За даними "Медиазоны", їх додала у розшук чергова частина МВС Росії в окупованій Донецькій області. Сталося, за їхніми даними, це не пізніше 22 лютого.

Росія оголосила у розшук цілу низку посадовців

Нагадаємо, що російське МВС оголосило у розшук цілу низку представників вищого керівництва України. У базу відомства потрапили колишній міністр внутршніх справ Арсен Аваков, ексміністр інформаційної політики України Юрій Стець, колишній очільник українського МЗС Павло Клімкін, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов та колишній спікер Верховної Ради України Володимир Гройсман.

У грудні 2023 року в базу російського МВС потрапив начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов. У березні 2024 року московський суд заочно заарештував голову Служби безпеки України Василя Малюка, якого в РФ звинувачують за статтею "теракт". Тоді також стверджувалося, що голова СБУ оголошений у федеральний розшук в РФ та "міждержавний розшук".

У лютому журналісти виявили у базі розшуку МВС РФ прем'єр-міністерку Естонії Каю Каллас, міністрів з Литви і Латвії, а також десятки інших європейських політиків, зокрема із країн Балтії і Польщі.

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