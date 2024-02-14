Країни Балтії обурилися розшуку в РФ своїх політиків

У Росії у розшуку перебувають Кая Каллас, литовські і латвійські міністри та десятки інших політиків. Країни Балтії висловили протест.

Естонія, Латвія та Литва висловили протест рішенню Росії оголосити в розшук провідних політиків трьох балтійських країн за знищення пам'ятників радянської епохи.

Уряд Естонії у середу, 14 лютого, "висловив своє обурення" і зажадав пояснень від керівництва Росії. Міністерство закордонних справ також поінформувало російського представника, що ці кроки російської держави не завадять Естонії "робити правильні речі" та "рішуче підтримувати Україну".

Литва вимагає від Росії вилучити зі списку розшукуваних осіб своїх політиків. "Ці рішення Росії суперечать загальновизнаним нормам міжнародного права, демонструють намагання фальсифікувати минуле і є неповагою до історичної пам'яті Литви", - йдеться в заяві МЗС Латвії.

Латвія заявила, що працює з ЄС для з'ясування цього питання і намагається мінімізувати будь-які ризики для своїх громадян.

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Як повідомлялось, напередодні Росія оголосила у розшук прем'єр-міністерку Естонії Каю Каллас, міністра культури Литви Симонаса Кайріса і близько 60 нинішніх і колишніх членів латвійського парламенту. Кремль каже, що вони "відповідальні за наругою над історичною пам'яттю".