У Росії оголошена в розшук прем'єрка Естонії Каллас

Кая Каллас, литовські і латвійські міністри та десятки інших політиків перебувають у розшуку в Росії. Кремль каже, що вони "відповідальні за наругою над історичною пам'яттю".

В базі розшуку міністерства внутрішніх справ Росії перебуває прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас та десятки інших європейських політиків, зокрема із країн Балтії і Польщі повідомило у вівторок, 13 лютого, російське видання "Медиазона".

Журналісти проаналізували базу розшуку МВС РФ і окрім низки українських політичних, військових і громадських діячів, про розшук яких повідомлялося раніше, також виявили ряд європейських політиків.

Коли саме їх оголошували розшук і вносили в базу, достеменно невідомо, однак значну частину політиків з країн Балтії "розшукують" через їхню участь в ухваленні рішень, пов'язаних із знесенням радянських пам'ятників, вважає видання.

У переліку - Каллас і міністри з Литви і Латвії

Наприклад, у 2022 році у Росії порушили кримінальну через знесення радянського пам'ятника у Ризі. Цьому передувало ухвалення Сеймом Латвії рішення про вихід із договору з Росією про збереження меморіалів.

Тепер журналісти виявили у базі розшуку 59 із 68 депутатів Сейму, які голосували за денонсацію договору, включно із чинним міністрами фінансів, юстиції і сільського господарства Латвії, які у 2022 році були депутатами парламенту.

Саме із несенням пам'ятників журналісти пов'язують і оголошення у розшук прем'єрки Естонії, а також держсекретаря країни Таймара Петеркопа. Вони нагадують, що після того як у Нарві та інших естонських містах у 2022 році демонтували низку радянських пам'ятників, голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін дав вказівку "зайнятися владою Естонії".

У розшуку в Росії перебувають і литовські політики, дотичні до знесення пам'ятників, зокрема міністр культури країни Сімонас Кайріс, мер Клайпеди Арвідас Вайткус.

Кремль: "Відповідальні за наругою над історичною пам'яттю"

У базі розшуку не вказано, за що саме розшукують цих політиків, йдеться лише, що вони "розшукуються за статтею кримінального кодексу РФ". Речник Кремля Дмитро Пєсков у вівторок фактично підтвердив версію журналістів про те, що їх оголосили у розшук через демонтаж радянських пам'ятників.

"Бо це люди, які відповідальні за рішення, які фактично є наругою над історичною пам'яттю, і це ті люди, які роблять ворожі дії стосовно і історичної пам'яті, і нашої країни", - наводить його слова "Интерфакс".