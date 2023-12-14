МВС Росії оголосило голову ГУР Буданова в розшук

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації (МВС РФ) оголосило в розшук начальника Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирила Буданова. Про це у четвер, 14 грудня, повідомило агентство ТАСС із посиланням на базу МВС РФ.

"Буданов Кирило Олексійович розшукується за статтею КК", - йдеться у базі МВС. Водночас росіяни не вказали статтю кримінального кодексу, за якою ведеться розшук головного українського розвідника.

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Отруєння дружини Буданова

Зранку 28 листопада низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в ГУР повідомила, що дружину Буданова Маріанну могли отруїти важкими металами, ймовірно - через їжу. Її госпіталізували, втім, курс лікування вже завершується. Отруєння також виявили у кількох працівників розвідки, які теж зараз лікуються. З самим Будановим усе добре.

За інформацією колишнього голови Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка, в аналізах Буданової та розвідників виявили миш'як і ртуть.

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Згодом речник ГУР Андрій Юсов підтвердив цю інформацію. За його словами, підрозділ власної безпеки ГУР проводить внутрішнє розслідування, після чого ухвалить рішення щодо залучення інших правоохоронних органів чи передачу матеріалів до відповідних органів досудового або судового розслідування.

У коментарі агенції AFP він розповів, що ГУР підозрює Росію в отруєнні дружини Буданова.