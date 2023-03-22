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ЄСПЛФото: picture-alliance/Bildagentur-online/Fischer
Закон і правоУкраїна

ЄСПЛ призначив на листопад слухання щодо Криму

Валерій Сааков
1 год. тому

Слухання в ЄСПЛ у міждержавній справі "Україна проти Росії" щодо порушення прав людини окупаційною владою Криму призначили на 8 листопада.

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Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) призначив на 8 листопада 2023 року слухання у міждержавній справі "Україна проти Росії" щодо порушення прав людини окупаційною російською владою Криму. Відповідну ухвалу, затверджену в середу, 22 березня, опублікував офіційний сайт ЄСПЛ.

Як зазначається в повідомленні, ЄСПЛ ухвалив додаткові рішення щодо подальших процесуальних дій у міждержавній справі "Україна проти Росії (Крим)". Сама справа стосується скарг України про систематичні порушення владою РФ Європейської конвенції з прав людини в анексованому Криму з лютого 2014 року.

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У суді нагадали, що ще 16 грудня 2020 року скаргу України визнали частково прийнятною, встановивши, що скарги підпадають під "юрисдикцію" Росії з огляду на "фактичний контроль", який вона мала над Кримом з 27 лютого 2014 року.

"Після завершення письмової процедури голова Суду повідомив сторонам, що в інтересах належного відправлення правосуддя Суд проведе слухання щодо прийнятності та суті справи, попередньо призначивши його на 8 листопада 2023 року", - йдеться у пресрелізі. На цьому засіданні суд розгляне по суті скарги, які вже були визнані прийнятними, а також питання прийнятності та суті справи "політичних в'язнів" і скарги "засуджених".

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