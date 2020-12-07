 ЄСПЛ 14 січня ухвалить рішення за кримським позовом України проти Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.01.2021

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ЄСПЛ 14 січня ухвалить рішення за кримським позовом України проти Росії

Рішення Великої палати у справі України проти Росії стосовно систематичних порушень прав людини в Криму мають ухвалити 14 січня на відкритому слуханні, повідомили в ЄСПЛ.

ЄСПЛ у Страсбурзі

ЄСПЛ у Страсбурзі

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалить 14 січня на відкритому слуханні рішення Великої палати у справі "Україна проти Росії" (стосовно Криму) щодо систематичних порушень прав людини в Криму. Про це повідомляється в анонсі ЄСПЛ, поширеному в понеділок, 11 січня, пресслужбою суду.

Як зазначається в повідомленні, справа стосується тверджень України про систематичні порушення Російською Федерацією Європейської конвенції про права людини в Криму.

"Уряд України стверджує, що з 27 лютого 2014 року Російська Федерація здійснює де-факто контроль над Автономною Республікою Крим і містом Севастополем, - невід'ємною частиною України, - і здійснює юрисдикцію над ситуацією, що призвело до численних порушень Конвенції. Уряд (України. - Ред.) стверджує, що порушення є результатом загальної адміністративної практики Російської Федерації", - ідеться в повідомленні.

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Зокрема, уряд України посилається на кілька статей конвенції, зокрема на статтю 2 (право на життя), статтю 3 (заборона нелюдського поводження і тортур), статтю 5 (право на свободу і безпеку), статтю 6 (право на справедливий судовий розгляд), статтю 8 (право на повагу до приватного життя), статтю 9 (свобода релігії), статтю 10 (свобода висловлювання думки) і статтю 11 (свобода зібрань). Крім того, український уряд вважає, що порушено статтю 14 (заборона дискримінації), статтю 1 Протоколу № 1 (захист власності), статтю 2 Протоколу №1 (право на освіту) і статтю 2 Протоколу № 4 (свобода пересування).

У ЄСПЛ зазначили, що справа базується на двох позовах проти Росії, які подала до суду Україна 13 березня 2014 року і 26 серпня 2015 року відповідно та які стосуються подій у Криму та Східній Україні.

У червні 2018 року обидві заяви були об'єднані й дістали нову назву "Україна проти Росії" (стосовно Криму). Слухання в цій справі розпочалися в вересні 2019 року.

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