ЄСПЛ 14 січня ухвалить рішення за кримським позовом України проти Росії

Рішення Великої палати у справі України проти Росії стосовно систематичних порушень прав людини в Криму мають ухвалити 14 січня на відкритому слуханні, повідомили в ЄСПЛ.
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалить 14 січня на відкритому слуханні рішення Великої палати у справі "Україна проти Росії" (стосовно Криму) щодо систематичних порушень прав людини в Криму. Про це повідомляється в анонсі ЄСПЛ, поширеному в понеділок, 11 січня, пресслужбою суду.
Як зазначається в повідомленні, справа стосується тверджень України про систематичні порушення Російською Федерацією Європейської конвенції про права людини в Криму.
"Уряд України стверджує, що з 27 лютого 2014 року Російська Федерація здійснює де-факто контроль над Автономною Республікою Крим і містом Севастополем, - невід'ємною частиною України, - і здійснює юрисдикцію над ситуацією, що призвело до численних порушень Конвенції. Уряд (України. - Ред.) стверджує, що порушення є результатом загальної адміністративної практики Російської Федерації", - ідеться в повідомленні.
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Зокрема, уряд України посилається на кілька статей конвенції, зокрема на статтю 2 (право на життя), статтю 3 (заборона нелюдського поводження і тортур), статтю 5 (право на свободу і безпеку), статтю 6 (право на справедливий судовий розгляд), статтю 8 (право на повагу до приватного життя), статтю 9 (свобода релігії), статтю 10 (свобода висловлювання думки) і статтю 11 (свобода зібрань). Крім того, український уряд вважає, що порушено статтю 14 (заборона дискримінації), статтю 1 Протоколу № 1 (захист власності), статтю 2 Протоколу №1 (право на освіту) і статтю 2 Протоколу № 4 (свобода пересування).
У ЄСПЛ зазначили, що справа базується на двох позовах проти Росії, які подала до суду Україна 13 березня 2014 року і 26 серпня 2015 року відповідно та які стосуються подій у Криму та Східній Україні.
У червні 2018 року обидві заяви були об'єднані й дістали нову назву "Україна проти Росії" (стосовно Криму). Слухання в цій справі розпочалися в вересні 2019 року.
ЄСПЛ виніс "пілотне" рішення, де не побачив відповідальності України за порушення прав людини на окупованій частині Донбасі. Але це навряд чи гарантує Києву виграш за рештою позовів від жителів "ДНР"/"ЛНР" та Криму.