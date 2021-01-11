ЄСПЛ визнав прийнятною справу про порушення прав людини в Криму

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) більшістю голосів визнав скаргу України на Російську Федерацію про порушення прав людини у Криму "частково прийнятною" до розгляду по суті. Про це йдеться в поширеному в четвер, 14 січня, пресрелізі суду, а також у повідомленні на Twitter ЄСПЛ.

Це рішення ЄСПЛ привітав міністр юстиції України Денис Малюська. "Перемога! Перша проміжна перемога у серії справ України проти Росії у Європейському суді з прав людини! Сьогодні ЄСПЛ оголосив рішення, яким визнав прийнятною справу Україна проти Росії (щодо Криму) та перейшов до розгляду справи по суті", - зазначив Малюська на своїй сторінці у Facebook.

За словами Малюськи, у справі є декілька важливих аспектів: юридичний, комунікаційний і в протидії гібридній агресії РФ. "Юридичний: ми крок за кроком доводимо судовими рішеннями факти агресії та злочинної поведінки Російської Федерації на території нашої держави. Рішення судів - це не політичні заяви. Рано чи пізно такі рішення матимуть юридичні наслідки для топ-чиновників країни-агресора. Комунікаційний: і ми, і Рада Європи даємо потужний меседж, Крим залишається у наших пріоритетах, ми все пам’ятаємо і будемо доганяти усіх причетних", - написав міністр.

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Він також зазначив, що рішення ЄСПЛ є потужним юридичним ударом по міфології, яку використовує РФ у гібридній війні. "У протидії гібридної війні Росія підтримує міф про "мирне" та "правомірне" "приєднання" Криму. Міф, звичайно, у першу чергу для їх внутрішнього користування. Але вони намагаються просувати його і на міжнародній арені... Крим - це історія збройної агресії та грубих порушень прав людини, а не "референдуму" та "мирного волевиявлення", - наголосив Малюська.

Скарга України на РФ про порушення прав людини у Криму

Нагадаємо, справа стосується тверджень України про систематичні порушення Російською Федерацією Європейської конвенції про права людини в Криму.

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Зокрема, уряд України посилається на кілька статей конвенції, зокрема на статтю 2 (право на життя), статтю 3 (заборона нелюдського поводження і тортур), статтю 5 (право на свободу і безпеку), статтю 6 (право на справедливий судовий розгляд), статтю 8 (право на повагу до приватного життя), статтю 9 (свобода релігії), статтю 10 (свобода висловлювання думки) і статтю 11 (свобода зібрань).

Крім того, український уряд вважає, що порушено статтю 14 (заборона дискримінації), статтю 1 Протоколу № 1 (захист власності), статтю 2 Протоколу №1 (право на освіту) і статтю 2 Протоколу № 4 (свобода пересування).

У червні 2018 року обидві заяви були об'єднані й дістали нову назву "Україна проти Росії" (стосовно Криму). Слухання в цій справі розпочалися в вересні 2019 року.

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