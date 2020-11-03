МЗС України засудило ув'язнення трьох кримських татар в РФ

Міністерство закордонних справ України у вівторок, 12 січня, висловило рішучий протест через рішення Південного окружного військового суду РФ про засудження трьох громадян України - Айдера Джаппарова, Енвера Омерова та Різи Омерова - у справі так званої "Білогорської групи Хізб ут-Тахрір".

Російський суд ув'язнив Енвера Омерова на 18 років, Айдера Джаппарова - на 17 років, Різу Омерова - на 13 років в колоніях суворого режиму.

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У МЗС наголосили, що їх ув'язнили "за сфабрикованими звинуваченнями в "організації та участі в діяльності терористичної організації та насильницькому захопленні й утриманні влади". "Зазначені вироки є черговим доказом використання російської судової системи, яка не має нічого спільно з правосуддям, для продовження політики переслідувань кримських татар та придушень будь-яких ознак інакомислення в окупованому Криму", - зазначила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

У МЗС України повідомили, що трьох кримських татар незаконно затримали в анексованому Криму і перемістили в російський Ростов-на-Дону, що є порушенням норм міжнародного права.

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"Досудове слідство та судовий процес відбувались із численними процедурними порушеннями та в умовах цілковитого ігнорування наданих захистом доказів про непричетність обвинувачуваних до інкримінованих діянь, що вказує на політичну вмотивованість рішення", - підкреслили у повідомленні МЗС.

Міністерство вимагає від РФ скасувати рішення суду і негайно звільнити Енвера і Різу Омерових, Айдера Джаппарова, а також усіх незаконно утримуваних громадян України.

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