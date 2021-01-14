 Справа ″Україна проти РФ″ щодо Криму у ЄСПЛ: на остаточне рішення підуть роки | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 14.01.2021

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Україна

Справа "Україна проти РФ" щодо Криму у ЄСПЛ: на остаточне рішення підуть роки

Страсбурзький суд визнав юрисдикцію у позові України проти Росії і встановив, що РФ почала контролювати Крим ще до фактичної анексії. Та ухвалення остаточного вироку може зайняти багато років.

ЄСПЛ у Страсбурзі, Франція

ЄСПЛ у Страсбурзі, Франція

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі визнав "частково прийнятною" справу "Україна проти Росії (щодо Криму)", порушеною за позовною заявою українського уряду від 13 березня 2014 року. Вона стосувалася порушень прав людини в Криму у період з 27 лютого 2014 року по 26 серпня 2015 року. Про рішення стало відомо у четвер, 14 січня.

Суд погодився розглянути звинувачення українського уряду на адресу Російської Федерації у тому, що вона винна у порушенні низки статей Європейської конвенції з прав людини на території Криму з 27 лютого 2014 року. Оскільки суд отримав "достатньо доказів" тому, що Росія "здійснювала ефективний контроль над Кримом", починаючи саме з цієї дати. 

Отже у справі по суті ЄСПЛ розглядатиме звинувачення щодо неналежного розслідування Росією вбивств та зникнень людей у Криму, незаконного позбавлення волі та тортур, переслідування неросійськомовних ЗМІ, залякування релігійних діячів, незаконного надання російського громадянства та інших. Суд відхилив як неаргументовані звинувачення України за трьома пунктами. У тому, що російська влада у Криму націоналізувала власність українських військових, встановила там  "адміністративну практику щодо вбивств/розстрілів" та переслідування міжнародних журналістів.

У позові не йшлося про правовий статус Криму

Рішення ЄСПЛ привітав міністр юстиції України Денис Малюська. "Перемога! Перша проміжна перемога у серії справ України проти Росії у Європейському суді з прав людини!", - написав він на сторінці у Facebook. Натомість у мінюсті РФ, реагуючи на рішення зі Страсбурга, особливо підкреслили "недоведеність низки звинувачень" за українською скаргою, а самопроголошений "голова Криму" Сергій Аксьонов зазначив, що Страсбурзький суд "часто упереджений відносно Росії".

Рішення ЄСПЛ щодо прийнятності справи лише технічне, але воно є важливою віхою у розгляді цієї справи, оскільки свідчить про те, що суд готовий розглянути звинувачення на адресу Росії у порушеннях прав людини, які відбувалися у Криму з 2014 по 2015 рік. Про це у коментарі DW сказала докторантка Рурського університету міста Бохум, експертка з міждержавних справ у ЄСПЛ Ізабелла Рісіні (Isabella Risini).

Зелені чоловічки - російські військові без опізнавальних знаків у Криму, 3 березня 2014

"Зелені чоловічки" - російські військові без опізнавальних знаків у Криму, 3 березня 2014

Вона наголосила, що у своєму рішенні суд чітко вказав на те, що не в його юрисдикції визначати "легальність чи нелегальність згідно з міжнародним правом факту переходу контролю над територією однієї держави до іншої та втрати суверенітету". Експертка також зауважила, що "український уряд у своїй позовні заяві і не просив, щоб ЄСПЛ давав таку оцінку щодо Криму, а просив оцінити ситуацію з правами людини" після того, як контроль над півостровом де-факто перейшов до Росії. "Суд встановив факт військової присутності з боку Росії, вказав на збільшення кількості російських військових у Криму, починаючи з лютого, а це засвідчило, що Росія здійснювала ефективний контроль у Криму та Севастополі", - пояснила Рісіні.

Професор з Ліверпульського університету в Англії Костянтин Дегтярьов, який спеціалізується на законодавстві у сфері прав людини, зауважує, що у рішенні ЄСПЛ слід звернути увагу на два пункти. По-перше, чи несе Росія юридичну відповідальність за порушення, які відбувалася в Криму з 27 лютого 2014 року, на що суд відповів ствердно. По-друге,чи є достатньо підстав вважати, що в Криму були здійснені різного роду порушення прав людини у той час, коли Росія отримала контроль над цією територією. "І в цьому суд вирішив, що більшість пунктів скарги, яку подала українська сторона, справді підтверджені міжнародними документами", - сказав Дегтярьов.

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Принципові дати

Рішення про прийнятність позову "Україна проти Росії (щодо Криму)" хоча й є технічним, проте у ньому захована важлива для сторін інтрига. Вона точилася довкола дати, з якої Київ втратив контроль над Кримським півостровом. "Росія не заперечувала, що саме вона перейняла юрисдикцію над Кримом з 18 березня 2014 року", - розповів DW керівник міжнародної практики російської правозахисної групи "Агора" Кирило Коротеєв. Для української сторони було принциповим довести, що Росія почала поступове захоплення Криму 27 лютого, до дати проведення так званого "референдуму" про його приєднання - 14 березня. За словами Коротеєва, Україні вдалося довести суду, що вже з кінця лютого 2014 року "російські війська в Криму не були пасивними спостерігачами".

"Таким чином ЄСПЛ не визнав, що березневий "референдум" - це точка відліку юридичної відповідальності за територію Криму", - сказав Костянтин Дегтярьов, наголосивши, що "психологічно" для конфлікту між Росією і Україною це "є доволі істотним питанням". Він також вказав на те, що суд аргументував своє рішення даними та цифрами про стрімке збільшення кількості російських військових на території Криму у цей час, які "активно втручалися у розвиток ситуації" на півострові.

Порушення прав людини як наслідок агресії

В Україні цей пункт у рішенні суду вважають перемогою команди міністерства юстиції та громадських організацій, які змогли зібрати переконливу доказову базу щодо російської присутності в окупованому Криму до офіційної дати анексії. "Це була принципова для нас боротьба між Україною та Росією щодо дат ефективного контролю над Кримом", - наголошує керівник Програми USAID "Права людини в дії", яка імплементується Українською Гельсінською спілкою з прав людини, Тарас Цимбрівський.

За його словами, російська сторона хотіла показати, що до дати 18 березня "у Криму відбувалося незрозуміло що і незрозуміло чому". "Але ж суть самої справи полягає у виявленні фактів порушення прав людини, а їх не відбулося б, якби Російська Федерація не розпочала акт агресії проти України, і у справі зафіксовано те, коли і яким чином Росія почала здійснювати цей ефективний контроль", - сказав експерт.

Зрозуміло, що це не означає, що "суд якимось чином поверне нам Крим і пришвидшить перехід суверенітету над ним від РФ до України". "Проте і сам позов не про визнання чи не визнання анексії, як це намагалася представити російська пропаганда, а про порушення прав людини в окупованому Криму", - сказав Цимбрівський.

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Для остаточного вироку суду знадобляться роки

Попри те, що перше проміжне рішення за скаргою України ухвалене, процес розгляду справи по суті може бути дуже тривалим. "Попереду - довгий шлях, який може зайняти не один рік", - визнає Ізабелла Рісіні. Вона наводить приклад міждержавного позову "Грузія проти Росії", поданого ще у 2008 році, за яким було ухвалене також лише рішення щодо прийнятності. А рішення у справі "Кіпр проти Туреччини" було ухвалене через сорок років після моменту подачі. "Ця справа є найбільш подібною до позову щодо Криму, тож треба запастися терпінням", - радить вона.

Костянтин Дегтярьов погоджується, що на рішення у кримській справі можна чекати десятиліттями. За його словами, на це є об'єктивні причини, адже справи містять велику кількість матеріалу, йдеться про багатьох жертв, численні правопорушення, а у ході розгляду виникають складні питання, пов'язані з юрисдикцією.

"Чи створила Росія практику порушень прав людини в Криму - від насильницьких зникнень до дискримінації - ми дізнаємося лише на наступному етапі, який займе багато років", - прогнозує Коротеєв. Він також припускає, що суд, який ухвалюватиме остаточне рішення, "відрізнятиметься від сьогоднішнього так, як нинішній суд відрізняється від того, який отримав першу скаргу України".

  • Бравий Путін на графіті і плакатах, а також російські прапори замість українських з'явилися в Криму після 27 лютого 2014 року, коли люди у військовій формі без відзнак зайняли будівлі Радміну і Верховної Ради АРК в Сімферополі, а відтак ключові об'єкти і українські військові частини. Операція РФ із захоплення Автономної Республіки Крим, що перебуває у складі України, пройшла всього за кілька днів.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Операція із захоплення

    Бравий Путін на графіті і плакатах, а також російські прапори замість українських з'явилися в Криму після 27 лютого 2014 року, коли люди у військовій формі без відзнак зайняли будівлі Радміну і Верховної Ради АРК в Сімферополі, а відтак ключові об'єкти і українські військові частини. Операція РФ із захоплення Автономної Республіки Крим, що перебуває у складі України, пройшла всього за кілька днів.

  • Нелегітимний референдум 16 березня 2014 роки змінив життя кримчан. Незважаючи на протести, в обхід Конституції України на голосування було винесено питання про зміну статусу Криму. Нова влада назвала незаконною передачу Кримської області з РРФСР до складу УРСР в 1954 році і підписала договір про входження до складу РФ. Більшість жителів Криму раділа, а на учасників протестів обрушилися репресії.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Під контролем російських військових

    Нелегітимний референдум 16 березня 2014 роки змінив життя кримчан. Незважаючи на протести, в обхід Конституції України на голосування було винесено питання про зміну статусу Криму. Нова влада назвала незаконною передачу Кримської області з РРФСР до складу УРСР в 1954 році і підписала договір про входження до складу РФ. Більшість жителів Криму раділа, а на учасників протестів обрушилися репресії.

  • Від анексії Криму найбільше постраждали кримські татари. Репресії торкнулися всіх, хто вважає дії Росії незаконними. У 2016 році Меджліс кримськотатарського народу визнаний в РФ екстремістською організацією. Його лідерів переслідують, в будинках активістів не припиняються обшуки і арешти. Так було в 1944 році, коли їх як ворогів народу депортував з півострова радянський НКВС.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Кримські татари поза законом

    Від анексії Криму найбільше постраждали кримські татари. Репресії торкнулися всіх, хто вважає дії Росії незаконними. У 2016 році Меджліс кримськотатарського народу визнаний в РФ екстремістською організацією. Його лідерів переслідують, в будинках активістів не припиняються обшуки і арешти. Так було в 1944 році, коли їх як ворогів народу депортував з півострова радянський НКВС.

  • Замість українських телеканалів, відключених у Криму з весни 2014 року, працює аналогове телебачення Росії. Незалежний кримськотатарський канал ATR, який виступав за цілісність України, мовить тепер з Києва, оскільки на півострові його діяльність заборонена. Під заборону потрапили й інші ЗМІ - 15 хвилин, Lâle, Крим. Реалії. А дихати в Криму можна? - запитують місцеві журналісти.

    Наслідки російської анексії для Криму

    "А дихати в Криму можна?"

    Замість українських телеканалів, відключених у Криму з весни 2014 року, працює аналогове телебачення Росії. Незалежний кримськотатарський канал ATR, який виступав за цілісність України, мовить тепер з Києва, оскільки на півострові його діяльність заборонена. Під заборону потрапили й інші ЗМІ - "15 хвилин", "Lâle", "Крим. Реалії". "А дихати в Криму можна?" - запитують місцеві журналісти.

  • Київ не визнає безконтрольний в'їзд в анексований Крим з Росії. Іноземці повинні спочатку в'їхати на територію України і тільки потім слідувати на півострів, інакше можна потрапити в українські списки нев'їзних. Потрапити до Криму можна через КПП на адміністративному кордоні з материковою Україною - пішки або машиною, інший транспорт тут не ходить. Для українців проїзд і прохід вільний.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Як легально потрапити в Крим

    Київ не визнає безконтрольний в'їзд в анексований Крим з Росії. Іноземці повинні спочатку в'їхати на територію України і тільки потім слідувати на півострів, інакше можна потрапити в українські списки нев'їзних. Потрапити до Криму можна через КПП на адміністративному кордоні з материковою Україною - пішки або машиною, інший транспорт тут не ходить. Для українців проїзд і прохід вільний.

  • Євросоюз і США не визнали анексію Криму, не рекомендують своїм компаніям купувати там бізнес і нерухомість, а також торгувати з півостровом. А підприємства Криму не можуть продавати свою продукцію в ЄС і Америку. Через санкції у кримчан не працюють карти Visa і MasterCard і подорожчали кредити, тому що в Крим не поспішають приходити і великі банки Росії.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Санкції за анексію

    Євросоюз і США не визнали анексію Криму, не рекомендують своїм компаніям купувати там бізнес і нерухомість, а також торгувати з півостровом. А підприємства Криму не можуть продавати свою продукцію в ЄС і Америку. Через санкції у кримчан не працюють карти Visa і MasterCard і подорожчали кредити, тому що в Крим не поспішають приходити і великі банки Росії.

  • Ті, хто проголосував за Крим в складі Росії, чекають від Путіна виконання обіцянок: споруди Керченського моста, газопроводу, електростанцій і вирішення соціальних проблем. Поки ж доходи кримчан не встигають за зростанням цін і збільшенням вартості комуналки. Але інформація про незадоволених рівнем життя і про локальні протести з'являється тільки в соцмережах і незалежних ЗМІ.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Обіцяного чекають три роки

    Ті, хто проголосував за Крим в складі Росії, чекають від Путіна виконання обіцянок: споруди Керченського моста, газопроводу, електростанцій і вирішення соціальних проблем. Поки ж доходи кримчан не встигають за зростанням цін і збільшенням вартості "комуналки". Але інформація про незадоволених рівнем життя і про локальні протести з'являється тільки в соцмережах і незалежних ЗМІ.

  • Будівництво моста через Керченську протоку, який з'єднає материкову частину РФ і Крим, ведеться в авральному режимі. Підряд на будівництво вартістю в 228 мільярдів рублів отримала компанія Стройгазмонтаж Аркадія Ротенберга - російського олігарха і друга Путіна. До грудня 2018 року планується звести 4 автомобільні смуги, а до грудня 2019 - 2 смуги залізниці і під'їзні шляхи до них.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Міст від друга Путіна

    Будівництво моста через Керченську протоку, який з'єднає материкову частину РФ і Крим, ведеться в авральному режимі. Підряд на будівництво вартістю в 228 мільярдів рублів отримала компанія "Стройгазмонтаж" Аркадія Ротенберга - російського олігарха і друга Путіна. До грудня 2018 року планується звести 4 автомобільні смуги, а до грудня 2019 - 2 смуги залізниці і під'їзні шляхи до них.

  • За три роки малий бізнес кримчан сильно постраждав від переділу власності на користь бізнесменів РФ. За даними сайту Крим. Реалії, кількість малих підприємств в 2016 році в порівнянні з 2014-м скоротилася з 15 до 1 тисячі. Проблеми можуть виникнути у власників земельних ділянок і будинків в прибережній зоні. Вони втратять землі, якщо кримські суди не визнають документи, видані до анексії півострова.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Чорний переділ

    За 3 роки малий бізнес кримчан сильно постраждав від переділу власності на користь бізнесменів РФ. За даними "Крим. Реалії", кількість малих підприємств в 2016 році в порівнянні з 2014-м скоротилася з 15 до 1 тисячі. Проблеми можуть виникнути у власників земельних ділянок і будинків в прибережній зоні. Вони втратять землі, якщо кримські суди не визнають документи, видані до анексії півострова.

  • У сезон в Криму працюють всі пляжі, Росія дозволила ввозити сюди продукти з України. Жителі, зайняті в інфраструктурі обслуговування, сподіваються, що життя увійде в звичне русло. Але потік туристів за три роки скоротився майже на третину. Залізничне сполучення перервано, а літати на відпочинок без особливого комфорту - дорого. Через санкції ЄС в порти Криму не заходять круїзні пароплави з іноземцями.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Турбізнес зазнає збитків

    У сезон в Криму працюють всі пляжі, Росія дозволила ввозити сюди продукти з України. Жителі, зайняті в обслуговуванні, сподіваються, що життя увійде в звичне русло. Але потік туристів за три роки скоротився майже на третину. Залізничне сполучення перервано, а літати на відпочинок без особливого комфорту - дорого. Через санкції ЄС в порти Криму не заходять круїзні пароплави з іноземцями.

  • Не повернуться до Криму скарби місцевих музеїв - сотні золотих прикрас і зброя. У грудні 2016- го суд в Нідерландах ухвалив передати Києву цю унікальну колекцію з 550 артефактів, яка в дні анексії Криму подорожувала виставками Європи. У судовій постанові сказано, що подальшу долю експонатів виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря вирішить український суд.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Золото кримських скіфів переїде в Київ

    Не повернуться до Криму скарби місцевих музеїв - сотні золотих прикрас і зброя. У грудні 2016- го суд в Нідерландах ухвалив передати Києву цю унікальну колекцію з 550 артефактів, яка в дні анексії Криму подорожувала виставками Європи. У судовій постанові сказано, що подальшу долю експонатів виставки "Крим. Золото і таємниці Чорного моря" вирішить український суд.

  • З часу анексії Криму місцеві жителі можуть купувати SIM-карти для мобільників тільки з паспортом РФ. Але з виданими на півострові документом не дають візу в посольствах країн ЄС і США. У виграші опинилися кримські пенсіонери, що отримали паспорти РФ. Пенсія у них зросла до рівня російської, а пенсійний вік для жінок знизився з 60 до 55 років.

    Наслідки російської анексії для Криму

    З паспортом Росії

    З часу анексії Криму місцеві жителі можуть купувати SIM-карти для мобільників тільки з паспортом РФ. Але з виданими на півострові документом не дають візу в посольствах країн ЄС і США. У виграші опинилися кримські пенсіонери, що отримали паспорти РФ. Пенсія у них зросла до рівня російської, а пенсійний вік для жінок знизився з 60 до 55 років.

    Автор: Галина Петровська, Дмитро Каневський


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Докладно

ЄСПЛ у Страсбурзі, Франція

Справа "Україна проти РФ" щодо Криму у ЄСПЛ

Страсбурзький суд визнав юрисдикцію у справі за скаргою України проти РФ. Та на остаточне рішення підуть роки.  

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