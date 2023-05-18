МЗС закликає визнати депортацію кримських татар геноцидом

У 79 річницю примусової депортації кримських татар з півострова МЗС України закликає партнерів засудити цей злочин та визнати його геноцидом кримськотатарського народу.
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Міністерство закордонних справ України закликає міжнародних партнерів, зокрема учасників Міжнародної Кримської платформи, засудити злочин депортації кримських татар та визнати його геноцидом кримськотатарського народу. Про це йдеться у заяві МЗС у четвер, 18 травня, у 79-ту річницю примусового виселення кримських татар з півострова радянською владою.
"Ми пам'ятаємо тих, хто постраждав від цієї трагедії, та віддаємо належну шану кримськотатарському народу, який протягом сторічь зазнавав і продовжує зазнавати репресій з боку Російської імперії, СРСР, а тепер сучасної Росії", - зазначається у заяві.
Понад 180 громадян затримані в Криму
У МЗС наголосили, що після анексії півострова Росією у 2014 році та повномасштабного вторгнення Росії в Україну Крим став "величезною в’язницею під відкритим небом і місцем для приховування злочинів РФ". За даними МЗС, понад 180 громадян України були позбавлені волі на основі політично та релігійно вмотивованих переслідувань в Криму.
Серед них, як зазначили в МЗС, перший заступник Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, якого засудили до 17 років у в’язниці за його участь в інавгураційному саміті Кримської платформи.
"Особливим проявом свавілля російської репресивної машини стало затримання 25-річної кримської татарки Лєніє Умерової, яку Росія затримала в грудні минулого року при спробі потрапити в Крим, аби відвідати хворого батька. Сьогодні її продовжують утримувати в СІЗО Лефортово за звинуваченням у державній зраді, у той час як єдиний так званий "злочин" Лєніє – відмова від російського паспорта", - розповіли в зовнішньополітичному відомстві.
Україна вимагає від РФ припинити порушення прав людини
У своїй заяві МЗС України також вимагає від РФ припинити порушення прав людини на тимчасово окупованій території АР Крим та в Севастополі, невідкладно звільнити усіх політичних в’язнів, забезпечити повне дотримання зобов’язань РФ як держави-окупанта відповідно до міжнародного права.
"Переконані, що лише перемога України та звільнення Кримського півострова зможе покласти край системним репресіям проти корінного кримськотатарського народу та відновити повагу до прав людини у світі", - наголошується у заяві зовнішньополітичного відомства.
Депортація 1944 року
18 травня 1944 почалася операція з депортації кримських татар. Під час основної хвилі депортації 18-20 травня було виселено 180 014 людей. 18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв цього злочину, а також відзначають цей день як День боротьби за права кримськотатарського народу.