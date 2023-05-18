МЗС закликає визнати депортацію кримських татар геноцидом

У 79 річницю примусової депортації кримських татар з півострова МЗС України закликає партнерів засудити цей злочин та визнати його геноцидом кримськотатарського народу.

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародних партнерів, зокрема учасників Міжнародної Кримської платформи, засудити злочин депортації кримських татар та визнати його геноцидом кримськотатарського народу. Про це йдеться у заяві МЗС у четвер, 18 травня, у 79-ту річницю примусового виселення кримських татар з півострова радянською владою.

"Ми пам'ятаємо тих, хто постраждав від цієї трагедії, та віддаємо належну шану кримськотатарському народу, який протягом сторічь зазнавав і продовжує зазнавати репресій з боку Російської імперії, СРСР, а тепер сучасної Росії", - зазначається у заяві.

Понад 180 громадян затримані в Криму

У МЗС наголосили, що після анексії півострова Росією у 2014 році та повномасштабного вторгнення Росії в Україну Крим став "величезною в’язницею під відкритим небом і місцем для приховування злочинів РФ". За даними МЗС, понад 180 громадян України були позбавлені волі на основі політично та релігійно вмотивованих переслідувань в Криму.

Серед них, як зазначили в МЗС, перший заступник Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, якого засудили до 17 років у в’язниці за його участь в інавгураційному саміті Кримської платформи.

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"Особливим проявом свавілля російської репресивної машини стало затримання 25-річної кримської татарки Лєніє Умерової, яку Росія затримала в грудні минулого року при спробі потрапити в Крим, аби відвідати хворого батька. Сьогодні її продовжують утримувати в СІЗО Лефортово за звинуваченням у державній зраді, у той час як єдиний так званий "злочин" Лєніє – відмова від російського паспорта", - розповіли в зовнішньополітичному відомстві.

Україна вимагає від РФ припинити порушення прав людини

У своїй заяві МЗС України також вимагає від РФ припинити порушення прав людини на тимчасово окупованій території АР Крим та в Севастополі, невідкладно звільнити усіх політичних в’язнів, забезпечити повне дотримання зобов’язань РФ як держави-окупанта відповідно до міжнародного права.

"Переконані, що лише перемога України та звільнення Кримського півострова зможе покласти край системним репресіям проти корінного кримськотатарського народу та відновити повагу до прав людини у світі", - наголошується у заяві зовнішньополітичного відомства.

Депортація 1944 року

18 травня 1944 почалася операція з депортації кримських татар. Під час основної хвилі депортації 18-20 травня було виселено 180 014 людей. 18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв цього злочину, а також відзначають цей день як День боротьби за права кримськотатарського народу.

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