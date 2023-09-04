Міністр оборони України Резніков подав заяву про відставку

Міністр оборони України Олексій Резніков подав заяву про відставку. Про це він повідомив у соцмережі X (колишній Twitter) та опублікував листа до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

"Для мене було честю служити українському народові та працювати в українській армії останні 22 місяці, найтяжчому періоді в сучасній історії України", - написав Резніков.

Зеленський пропонує призначити міністром оборони Умєрова

Президент України Володимир Зеленський повідомив про заміну Резнікова у вечірньому відеозверненні 3 вересня.

Зеленський наголосив, що нинішній очільник відомства Олексій Резніков пройшов понад 550 днів повномасштабної війни, але міністерство "потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому".

За словами Зеленського, парламенту буде запропоновано призначити новим міністром оборони нинішнього голову Фонду держмайна Рустема Умєрова.

Про відставку говорили давно

Чутки про звільнення міністра оборони Олексія Резнікова ходили ще зимою 2023 року, але тоді відставка не відбулася. 31 серпня народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") заявив, що замість Резнікова міністром оборони стане нинішній голова Фонду держмайна Рустем Умєров. Тоді як сам Резніков, імовірно, буде призначений послом до Великобританії.