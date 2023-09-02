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У Раді назвали ймовірну наступницю Ткаченка в мінкульті

Роман Губа
2 вересня 2023 р.

Міністеркою культури України замість звільненого Ткаченка може стати Федів, каже нардеп Железняк. Раніше він заявив, що міністра оборони Резнікова хочуть відправити послом у Британію, а на його місце призначити Умєрова.

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Верховна Рада. Парламент України. Народні депутати. Депутати.
Верховна Рада України може розглянути кандидатуру нового міністра культури наступного тижняФото: Mykola Lazarenko/Ukrainian presidential press service/TASS

Новою міністеркою культури та інформаційної політики України може стати Юлія Федів, заявив у суботу, 2 вересня, депутат Верховної Ради з фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, голосування відбудеться наступного тижня. "З її призначенням вийде уряд з найбільшою кількістю жінок в історії України: 28 відсотків або шість з 21 члена", - написав народний депутат у Telegram.

36-річна Федів працювала директоркою ГО "Громадське телебачення", виконавчою директоркою Українського культурного фонду (УКФ), а також очолювала українське національне бюро програми Європейського Союзу в сфері культури та креативних індустрій "Креативна Європа".

Наразі обов'язки міністра культури виконує Ростислав Карандєєв, бо він був першим заступником звільненого парламентом Олександра Ткаченка.

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Слухи про перестановку в міноборони

Останній місяць ЗМІ з посиланням на джерела пишуть про можливе звільнення міністра оборони Олексія Резнікова. Такі ж слухи активно ходили взимку, але тоді цього не трапилось.

31 серпня Железняк заявив, що за його інформацією, Резнікова призначать послом у Великобританії, а його місце займе голова Фонду державного майна Рустем Умєров. 

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За даними депутата, перестановка має трапитись у перший тиждень вересня. "Про скору ротацію і відставку пан міністр знав до своєї відомої пропозиції щодо парі. Тому не дуже спортивно вийшло", - стверджує Железняк.

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