Парі Резнікова: Радіна готова звільнитись за умов, Ткач - ні

Радіна підтримала пропозицію міністра оборони України щодо парі, але з умовами, а Ткач - ні. Воно стосується їхніх звільнень у залежності від доведення інформації про махінації з закупівлями курток для військових.

Народна депутатка України з фракції партії "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна та журналіст-розслідувач з "Української правди" (УП) Михайло Ткач відповіли в суботу, 26 серпня, на виклик міністра оборони Олексія Резнікова.

Резніков запропонував депутатці та журналісту парі: він подасть у відставку, якщо виявиться, що міноборони дійсно поставило військовим за завищеною ціною 180 тисяч літніх курток замість зимових, а якщо ж інформація не підтвердиться, то Радіна складе мандат, а Ткач піде з видання та припинить займатися журналістикою на три роки.

Радіна погодилась на пропозицію Резнікова, але з умовами

Радіна у відповідь заявила, що в умовах війни "міністр точно не мав би втрачати час на боротьбу з журналістами".

Водночас вона запропонувала Резнікову до 9 ранку понеділка, 28 серпня, спростувати, що міноборони купило куртки без тендеру в турецької фірми, одним із власників якої був племінник депутата Ради з оборонного комітету Геннадія Касая ("Слуга народу"), і що міністерство сплатило за них утричі дорожче, ніж просила турецька сторона.

Якщо Резнікову це вдасться, нардепка пропонує йому подати у відставку, а якщо не вдасться - обіцяє скласти мандат, але лише "після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників, у тому числі воєнкомів та горе-закупівельників для армії".

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Ткач відмовився від парі з Резніковим

Своєю чергою Ткач відмовився від парі.

Пропозицію Резнікова він назвав "опущенням до неміністерського рівня тиску на ЗМІ" та додав, що готовий "уважно слухати" спростування міністром журналістського розслідування.

"Я піду лише тоді, коли останній внутрішній кат українського суспільства, який думає, що може безкарно використовувати владу суспільства у своїх приватних інтересах, заб'ється в кут. А наразі ідеї тих, хто перебуває на шляху до цього кута, мене не турбують", - написав Ткач.

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Міноборони судиться зі ЗМІ

Пропонуючи парі, Резніков не пояснив, чому звертається саме до Радіної та Ткача. Вперше інформація про закупівлю міноборони курток була оприлюднена виданням "Дзеркало тижня" (ДТ).

Радіна аналізувала та посилалась на документи про закупівлі, надані саме журналістом цього видання Юрієм Ніколовим. За її словами, автентичність документів підтвердив інший нардеп - Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Розслідування Ткача також базувалося на цих документах і стосувалося переважно не самого факту закупівель, а власників компанії, що займалася постачанням курток. Радіна повідомила, що готує позов до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) щодо інформації, оприлюдненої УП.

У міноборони стверджують, що опублікований в ЗМІ документ "не надходив до міністерства і не формувався в процесі укладання та виконання зазначених контрактів", а також датований числом, яке було пізніше, ніж дата укладення контракту та проплати. "Міноборони повністю відкрите для перевірок щодо зазначених питань, а також готове у межах компетенції сприяти правоохоронним органам під час проведення розслідувань", - запевняють в міністерстві.

Водночас там повідомили, що готують судові позови "до ЗМІ та осіб, які навмисно поширюють неправдиві відомості". Назв видань чи імен цих осіб у міністерстві не уточнили.

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