Резніков пропонує парі журналісту: піде з посади, як програє

Олексій Резніков обіцяє піти у відставку, якщо не зможе довести, що міноборони не купувало куртки військовим за завищеними цінами. Він пропонує укласти парі журналісту Михайлу Ткачу та депутатці Анастасії Радіній.

Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував у п'ятницю, 25 серпня, на журналістське розслідування про закупівлю міноборони для військових неякісних курток за завищеними цінами. Він пропонує укласти парі журналісту "Української правди" (УП) Михайлу Ткачу та голові комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасії Радіній (фракція "Слуга народу").

"Якщо виявиться, що міністерство оборони дійсно поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то я, міністр оборони України Олексій Резніков, пишу заяву про відставку", - цитує агентство "Інтерфакс-Україна" його заяву.

З іншого боку, якщо буде доведено, що "було поставлено 180 тисяч зимових курток", Резніков пропонує Радіній скласти депутатський мандат, а Ткачу - піти з видання і на три роки припинити займатися журналістикою.

"При розборі ситуації ми надамо всі документи, докази, факти і матеріали, що стосуються справи, щоб переможець спору був очевидний для всього українського суспільства", - каже міністр.

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Першоджерело інформації

Резніков не пояснив, чому звертається з пропозицією парі саме до цієї депутатки та журналіста. Вперше інформація про закупівлю міноборони курток за завищеними цінами була оприлюднена виданням "Дзеркало тижня " (ДТ) 10 серпня.

У подальшому Радіна аналізувала та посилалась на документи про закупівлі, надані саме журналістом цього видання Юрієм Ніколовим. За її словами, автентичність цих документів підтвердив інший народний депутат - Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Журналістське розслідування Ткача , оприлюднене 25 серпня, також базувалося на цих документах і стосувалося переважно не самого факту закупівель, а власників компанії Vector avia hava araçlari, що займалася постачанням цих курток. Радіна повідомила, що готує позов до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) щодо інформації, оприлюдненої УП.

Що з'ясували журналісти

У розслідуванні ДТ ішлося, що минулого року міноборони уклало контракт з турецькою фірмою Vector avia на поставку зимового одягу для військових. За даними видання, у жовтні-грудні 2022 року фірма завезла до України з Туреччини 233 тисячі курток на 20 мільйонів доларів і 202 тисячі штанів на 13 мільйонів доларів. Однак, посилаючись на вагу поставлених курток, яка в середньому становила 1,1 кілограма, видання стверджує, що це були не зимові, а літні куртки, чи вироби з неякісної тканини.

Також у розслідуванні були наведені супровідні документи на одну з партій з 4900 курток, згідно з якими, як стверджують журналісти, "дорогою між турецькою й українською митницями куртки магічно перетворилися з "камуфляжних" на "зимові повітрозахисні", а їхня ціна зросла втричі - з 142 тисяч доларів до 421 тисячі доларів.

Своєю чергою у розслідуванні УП ішлося, що одним з власників Vector avia був Олександр Касай - племінник нардепа від "Слуги народу" та члена парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Геннадія Касая.

Міноборони позивається до ЗМІ

Натомість пресслужба міноборони заявила сьогодні, що міністерство готує судові позови "до ЗМІ та осіб, які навмисно поширюють неправдиві відомості" про підміну зимової форми літньою.

Там стверджують, що опублікований в ЗМІ документ "не надходив до міноборони і не формувався у процесі укладання та виконання зазначених контрактів", а також датований числом, яке було пізніше, ніж дата укладення контракту та проплати. Очевидно, йдеться про розслідування ДТ, оскільки повідомлення стосується обговорення цієї інформації на засіданні комітету Ради з питань антикорупційної політики 23 серпня.

"Міноборони повністю відкрите для перевірок щодо зазначених питань, а також готове у межах компетенції сприяти правоохоронним органам під час проведення розслідувань", - сказано в ньому.

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Віталій Шабунін про гучні відставки і корупцію на війні To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video