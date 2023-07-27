Рада звільнила міністра культури Ткаченка

Верховна Рада України звільнила в четвер, 27 липня, міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Як повідомляють народні депутати Ярослав Железняк (фракція "Голос") і Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність"), його відставку підтримав 321 парламентар.

Ткаченка попросив звільнити Зеленський - через бюджетні витрати

20 липня президент України Володимир Зеленський попросив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля знайти заміну Ткаченку. "У час такої війни максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів має йти на оборону. Очевидна річ. А кожен проєкт, який може бути реалізований коштом позабюджетних ресурсів, має бути реалізований коштом саме позабюджетних ресурсів. Це стосується різних сфер, зокрема галузі культури. Музеї, культурні центри, символи, серіали - усе це важливо, але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти. Не державні", - пояснив він свою ініціативу.

19 липня мінкульт повідомив про результати конкурсу з відродження виробництва серіалів в Україні за бюджетні кошти. Суспільство найбільше збурила інформація про шоу "СМТ Інгулець", в прототипі головного героя якого угледіли скандально відомого, особливо піснею про Зеленського, власника футбольного клубу "Інгулець" Олександра Поворознюка.

20 липня вийшло інтерв'ю Ткаченка, в якому він назвав доречним завершення під час війни будівництва Національного музею Голодомору-геноциду українського народу. Витрати на проєкт оцінюють у пів мільярда гривень. Напередодні парламент підтримав надання фінансування на завершення будівництва.

Музей Голодомору "не на часі"? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

13 липня мінкульт отримав офіційну згоду Державної інспекції архітектури та містобудування на заміну радянського серпа і молота на щиті монумента "Батьківщина-мати" на український тризуб до Дня незалежності 24 серпня. Реалізація проєкту обійдеться в 28 мільйонів гривень, втім, за словами Ткаченка ці витрати покриють не за рахунок бюджетних коштів, а завдяки підтримці донорів.

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Ткаченко подав у відставку

Сам Ткаченко після несподіваної заяви Зеленського написав у соціальних мережах: "Приніс сьогодні ввечері прем'єру заяву про відставку, через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Лише потім здивувався заяві президента щодо цього ж питання. І приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони, тому що культура це щит нашої ідентичності та наших кордонів. І це принципова моя позиція проти інших".

Перед звільненням Ткаченко прозвітував про свою роботу профільному парламентському комітету.

Нового міністра замість Ткаченка має призначити парламент за поданням Шмигаля. За даними Железняка, питання призначення нового міністра на порядку денному сьогоднішнього засідання немає.