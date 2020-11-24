 Неподолана травма. Відбиток війни на настроях Південно-Східної України | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.11.2020

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Україна

Неподолана травма. Відбиток війни на настроях Південно-Східної України

Війна на Сході України і непропрацьований досвід бойових дій лишається серйозною травмою для жителів прифронтових територій та областей поблизу Криму, вказують дослідники.

Ремонт пошкодженого бойовими діями будинку у місті Авдіївка на Донеччині, лютий 2017 року

Ремонт пошкодженого бойовими діями будинку у місті Авдіївка на Донеччині, лютий 2017 року

Незавершена війна на Донбасі є найболючішою проблемою для населення усієї України, свідчать соціологічні дані. Для мешканців південних та східних областей - це ще й додатковий чинник небезпеки, який впливає на їхнє безпосереднє життя навіть після шести з половиною років від початку бойових дій. Такі висновки зробили автори дослідження, проведеного нещодавно українським центром "Соціоінформ" на замовлення німецького Фонду імені Генріха Белля (Heinrich-Böll-Stiftung). У фокусі дослідників опинилося відчуття безпеки у мешканців Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Тривоги регіону і компромісна риторика

Завершення війни, бідність, корумпованість, неякісна медицина та епідемія коронавірусу - топ-5 загальнонаціональних проблем, які виділяють опитані респонденти. При цьому відчуття персональної небезпеки у жителів визначають такі аспекти, як переживання загрози насильницьких дій, економічна нестабільність, відсутність добре функціонуючої системи соціального захисту. Ці відчуття посилює непропрацьований досвід війни та ті зміни, що сталися через неконтрольоване поширення зброї серед населення, вказують автори дослідження.

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Переживання активної фази бойових дій 2014-2015 років залишається глибокою травмою, що продовжує впливати на ставлення жителів регіону до уряду та української армії, наголошують дослідники. Вони також вказують на тенденцію  компромісної риторики (54 відсотки) у відповідях респондентів, яка може виявитися загрозливою для української влади.

Так, опитування виявило високий рівень лояльності до Росії та готовність до поступок при розв'язанні конфлікту. Водночас, вказуючи війну як ключову проблему, учасники дослідження здебільшого оминають розмови про можливі сценарії її завершення. Не можуть визначитися або ухиляються від відповідей понад 12 відсотків опитаних. Відсутність чіткої позиції з приводу війни, вказують дослідники, може стати для влади серйозною проблемою при спробах врегулювати конфлікт, оскільки можна зіштовхнутися з непередбачуваною реакцією суспільства. 

"Різниця поглядів не виглядає такою небезпечною у спокійні періоди життя, однак під час війни вона несе в собі пряму загрозу людині. І чимало наших учасників тримають у пам'яті цей досвід поляризації суспільства, прояви агресії, безпосередній досвід життя в зоні бойових дій", - пояснює DW настороженість учасників дослідження його співавторка Оксана Міхеєва.

Наслідки інформаційної політики

Інформаційна робота із жителями східних та південних областей - важливий компонент пропрацювання травматичного воєнного досвіду, вказують опитані DW експерти. Однак саме цей аспект досі є дуже проблемним, переконаний аналітик фонду "Демократичні ініціативи" Сергій Шаповалов. "Може звучати не логічно, але чим ближче приїжджаєш до лінії фронту, тим менше люди розуміють природу цього конфлікту, хто його почав і що взагалі відбувається. Через величезне засилля в тих регіонах російської пропаганди у людей, які навіть географічно близько проживають до лінії зіткнення, дуже спотворене уявлення про дійсність", - вважає фахівець.

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Він розповідає, що у відповідях жителів сходу при опитуваннях нерідко виникають спотворені спогади про бойові дії під впливом різних ЗМІ.  "Наприклад, людина говорить: я бачила на власні очі, що слов'янський відділок міліції захоплювала українська армія. Але ж було не так. Це питання інформаційної безпеки", - коментує Шаповалов. За його словами, жителів сходу і півдня досі атакують меседжами на зразок "конфлікт, який почали українські олігархи" та "громадянська війна". "Їм або треба протидіяти, поширюючи свої. Або відрубувати джерела цих меседжів. Частково це було зроблено у 2014-2015 роках, коли заборонили російські канали, але у нас є ще багато фактично проросійських каналів в Україні", - каже Шаповалов.

Непропрацьована пам'ять про війну

На заваді розуміння того, що відбувається на Донбасі, є нечіткі визначення, що лунають у публічному просторі, вважає донецька історикиня Олена Стяжкіна. "Часто-густо наші ЗМІ і навіть державні чиновники не використовують слово "війна". І зрештою неточне використання слів зводить нанівець намагання працювати із травмою, із травматичним досвідом", - вважає вчена.

В Україні, дійсно, наразі навіть поміж державних органів існує плутанина у вживанні термінів, що викликає неоднозначну реакцію у суспільстві. Так, минулого року Український інститут національної пам'яті видав брошуру про російсько-українську війну, де зокрема представив рекомендований словник термінів на кшталт агресія, анексія, окупація. Водночас нещодавно українське міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій заявило, що термін "анексія" хибний по відношенню до Криму та суперечить українському законодавству. 

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"З цим словником треба ще працювати і думати, як вживати ці слова", - говорить Олена Стяжкіна. Вона також вказує на те, що з точки зору історії пропрацювати пам'ять про війну неможливо, допоки вона є актуальною і немає точки перемоги. Однак важливим нерозв'язаним питанням лишається  робота з травмою, зауважує вона. "Травмованими є всі - ті, хто на лінії зіткнення, переселенці (… ). І у нас є велика кількість людей, які працюють з цим. Є книги, фільми, фотофіксація, потужна система гуманітарної розради. Станом на зараз ми як громадянське суспільство не могли б зробити більше", - розмірковує співрозмовниця DW.

Проте, на її думку, активно включатися у процеси повинні були б і органи державної влади. "Звісно, добре було б мати стратегію і мати ці точки травми, з якими б працювали, скажімо, міністерство культури, міністерство освіти, міністерство оборони", - говорить науковиця.

"Наша бюрократична система може працювати добре, але тільки коли її змусять", - підсумовує аналітик Шаповалов. Він погоджується, що в нинішніх умовах українським державним структурам варто пильніше ставитися до настроїв та проблем жителів південно-східної України.

  • Широкине на Донбасі на березі Азовського моря

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Останній наступ

    Штурм Широкиного почався 10 лютого 2015 року - за два тижні після обстрілу Маріуполя бойовиками "ДНР", під час якого загинули десятки цивільних. Силам АТО вдалось відсунути лінію фронту на кілька кілометрів східніше Маріуполя - від лютого 2016 року Широкине повністю контролюється українськими військовими. Бої за Широкине стали останньою значною наступальною операцією українських сил за час війни.

  • Широкине на Донбасі

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    За роки війни - десятки загиблих

    За інформацією "Східноукраїнського центру громадських ініціатив", у Широкиному загинули 12 місцевих мешканців, 24 зазнали поранень - це ті, чиї імена вдалося встановити. Крім того, за даними правозахисної організації, за роки війни у селищі полягли щонайменше 58 українських військових.

  • Широкине на Донбасі

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Підконтрольне, але закрите

    До війни у Широкиному мешкали близько 1800 людей, а влітку щороку відпочивали кілька тисяч туристів. Нині туристична інфраструктура вщент зруйнована, а останні мешканці залишили селище у червні 2015 року. Сьогодні більшість широкинців мешкає у сусідньому Маріуполі, а Широкине закрите для цивільних.

  • У Широкиному на Донбасі живуть лише військові

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Військові - єдині мешканці селища

    Нині у Широкиному мешкають лише військові. У 2015 році велись розмови про демілітаризацію селища. Утім, після протестів мешканців Маріуполя від цієї ідеї відмовились.

  • Пляж у Широкиному на Донбасі

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Укріплений пляж

    На колись заповненому відпочивальниками пляжі - бетонні укріплення проти десанту противника. Нині в морі, яке знало сміх і забави дітей, ніхто не купається. Військові кажуть, що тут вони у зоні видимості сепаратистів.

  • Колись це була школа у Широкиному

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Відбудові не підлягає

    На світлині - широкинська школа. Більшість будинків у селищі під час боїв були зруйновані або пошкоджені. Колишній керівник військово-цивільної адміністрації Донецької області Павло Жебрівський ще у 2015 році заявив, що селище відновленню не підлягає - простіше побудувати заново.

  • Будівля школи у Широкиному відновленню не підлягає

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Всередині школи

    До війни у широкинській школі навчались близько 130 дітей. У понівечених уламками класних кімнатах досі розкидані підручники, зошити і журнали.

  • Міна, яка досі не вибухунула. Широкине

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Небезпека - на кожному кроці

    На світлині - 82-міліметрова міна, що застрягла в асфальті і не вибухнула. Через тотальну замінованість сенсу ставити попереджувальні таблички просто немає. "Один рік війни - п'ять років розмінування, - каже військовий, що супроводжує кореспондента DW. - Ось і рахуйте".

  • Храм у Широкиному залишився неушкодженим

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Церква біля "Шпиля Пушкіна"

    Храм Св. Сергія Радонезького - одна з небагатьох будівель у Широкиному, які не зазнали значних ушкоджень. Пагорб, під яким розташована церква, місцеві називали "Шпиль Пушкіна" - за переказами, російський поет зупинявся тут на шляху до заслання.

  • Тетраподи між Широкиним і Маріуполем

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Тетраподи на захисті Маріуполя

    Бетонні тетраподи використовуються для будівництва хвилерізів - споруд, що захищають берегову лінію від руйнування. Після початку війни багатотонні конструкції встановили між Широкиним і Маріуполем, щоб перекрити шлях у місто танкам з боку самопроголошених республік.

  • За кілька кілометрів від Широкиного вирує мирне життя - у Маріуполі

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Між війною і миром - лише кілька кілометрів

    Від Широкиного до східних околиць Маріуполя - по прямій менш ніж десять кілометрів, а до центру - двадцять. У пів мільйонному місті нині вирує мирне життя, а за результатами одного з опитувань Маріуполь навіть увійшов у десятку найкомфортніших міст України - попри близькість до війни і жахливу екологію.

    Автор: Микола Бердник


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Ремонт пошкодженого бойовими діями будинку у місті Авдіївка на Донеччині, лютий 2017 року

Відбиток війни на настроях Південно-Східної України

Війна на Сході України і непропрацьований досвід бойових дій лишається серйозною травмою для жителів частини України.  

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