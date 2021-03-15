Річниця анексії: Берлін закликав Москву повернути Крим Україні

Через сім років після анексії Криму Росією уряд Німеччини знову закликав Москву повернути півострів Україні. "Ми закликаємо російський уряд поважати права людини, звільнити всіх політичних в'язнів і відновити український суверенітет над територією Криму", - заявив речник уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) у понеділок, 15 березня, передає агенція dpa.

Читайте також: Опріснення води в Криму: скільки це коштуватиме Росії

Росія анексувала Крим 18 березня 2014 року після референдуму, який Україна та ЄС вважають незаконним. "Цією анексією Росія порушила основні принципи міжнародного права і поставила під сумнів післявоєнний європейський порядок", - сказав Зайберт. Після анексії Євросоюз запровадив санкції проти Росії, які діють і до сьогодні.

Раніше в ЄС заявили, що вітають дипломатичні зусилля України, спрямовані на відновлення її територіальної цілісності, та розглянуть конкретні ідеї Києва щодо деокупації Криму.

Дивитись відео 03:24 Поділитись Кримські політв’язні: мистецтво у Києві нагадує про бранців Кремля (09.02.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3p7Lo Кримські політв’язні: мистецтво у Києві нагадує про бранців Кремля (09.02.2021)