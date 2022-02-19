Обстріли на Донбасі: загинув боєць ЗСУ, зупинено водопостачання

На Донбасі триває загострення збройного конфлікту між українською армією та проросійськими бойовиками самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" ("ДНР" та "ЛНР"). У суботу, 19 лютого, в Операції об'єднаних сил (ООС) та з боку сепаратистів повідомляють про обстріли з важкого озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

Так, в ООС повідомили, що в результаті обстрілів минулої доби загинув боєць Збройних сил України (ЗСУ). Про двох постраждалих співробітників внаслідок обстрілів 18 лютого повідомила також Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Від початку доби 19 лютого там зафіксували 19 обстрілів з боку проросійських бойовиків з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем.

В ООС наголошують, що сепаратисти намагаються "змусити підрозділи ЗСУ відкривати вогонь у відповідь, щоб надалі обвинуватити українських захисників в обстрілах мирних жителів".

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Проблеми з водопостачання та електроенергією

Пресслужба Селидівської міської ради Донецької області повідомила про пошкодження на Карлівському водосховищі, що сталося внаслідок обстрілу в суботу. "Терміново зробіть запаси води! Сьогодні розбомбили Південний підйом Карлівського водосховища. О 9.00 19.02.22 водоканал зупиняє подачу води до кінця ремонтних робіт", - говориться в повідомленні.

Скільки роботи триватимуть, не відомо, кажуть у міськраді.

Того ж дня комунальне підприємство "Компанія "Вода Донбасу" повідомило, що було зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції через обстріл насосної станції Південнодонбаського водопроводу.

У Донецькій області з 17 лютого без світла залишаються дев'ять населених пунктів у Покровському, Волноваському та Бахмутському районах, де проживають 1745 осіб, повідомила ДСНС.

Звинувачення з боку бойовиків

У "ЛНР" своєю чергою звинуватили українську армію в обстрілах восьми населених пунктів самопроголошеної "республіки" від початку доби. У "народній міліції "ЛНР" зафіксували п'ять обстрілів та заявили, що українські військові застосовували артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 82 та 120 мм.

Представники "ДНР" у спільному центрі контролю та координації повідомляють, що з початку доби по території самопроголошеної "республіки" було випущено 319 мін та снарядів, а також 171 гранату.

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Мобілізація та евакуація в "ЛДНР"

Як повідомлялося, 19 лютого "ДНР" та "ЛНР" оголосили загальну мобілізацію місцевого населення, а днем раніше - евакуацію жителів до Росії. Там остерігаються нібито планів української армії щодо наступу на Донбасі. Київ такі звинувачення відкидає.

На Заході вважають, що ймовірність вторгнення російських військ в Україну зберігається. За словами президента США Джо Байдена, Росія готова до наступу будь-якої миті.

