Євросоюз узгодив масштабні санкції щодо Росії

Лідери держав-членів Євросоюзу узгодили масштабні санкції щодо РФ через її напад на Україну. Вони поцілять у російський енергетичний, фінансовий і транспортний сектори, повідомляється у спільній заяві лідерів ЄС у четвер, 24 лютого.

Санкції заборонять експорт технологій до РФ і обмежать доступ росіян до фінансових ринків ЄС. Також ідеться про обмеження на поїздки до ЄС для росіян із дипломатичними та службовими паспортами.

Нові обмеження - значно серйозніші за попередні, які Брюссель запроваджував після російської окупації Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей України, пише інформагенція dpa.

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ЄС готує подальші санкції щодо РФ і Білорусі. Польща, Словенія та Бельгія виступають за якнайсуворіші обмеження. ЄС має бути рішучим, а не наївним, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Серед інших санкцій, які розглядає ЄС, - відключення Росії від міжнародної системи банківських розрахунків SWIFT, пише dpa з посиланням на дипломатичні джерела.

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Росія напала на Україну

У ніч на 24 лютого російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Президент Володимир Зеленський повідомив, що влада видаватиме зброю всім охочим захищати державу. В Україні оголошено воєнний стан. Тривають бої з російськими окупантами на багатьох напрямках.

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