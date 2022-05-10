Україна обмежує транзит російського газу до Європи через окупацію

Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) з 11 травня зупиняє прийом газу у фізичній точці з'єднання газовимірювальної станції (ГВС) "Сохранівка" внаслідок втрати Україною контролю над об'єктами на окупованих територіях та неправомірних дій російських окупантів. Про повідомив Оператор ГТС України у вівторок, 10 травня.

"З 07:00 11 травня 2022 року прийом газу до ГТС України у фізичній точці з’єднання "Сохранівка" здійснюватися не буде. Для виконання транзитних зобов’язань перед європейськими партнерами у повному обсязі та згідно з умовами договору можливе тимчасове перенесення недоступних потужностей із фізичної точки з'єднання "Сохранівка" на фізичну точку з’єднання "Суджа", яку розташовано на контрольованій Україною території", - йдеться у повідомленні ОГТСУ у Facebook.

Зазначається, що унеможливлюють подальше транспортування газу через ГВС "Сохранівка" та прикордонну компресорну станцію (КС) "Новопсков" форс-мажорні обставини. Зокрема, неможливість здійснювати оперативно-технологічний контроль за активами, розташованими на окупованих територіях.

"Більш того, втручання окупаційних сил у технологічні процеси, зміни режимів роботи об’єктів ГТС, включно з несанкціонованими відборами газу з транзитного потоку, поставили під загрозу стабільність та безпеку роботи всієї української газотранспортної системи", - пояснили в ОГТСУ.

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Зазначені дії російських окупантів, згідно з чинним транзитним контрактом, є обставинами непереборної сили (форс-мажор), які унеможливлюють виконання зобов'язань на точці з'єднання ГВС "Сохранівка", а також прикордонної КС "Новопсков", додали в ОГТСУ.

Зазначається, що "Новопсков" є першою з компресорних станцій української ГТС на Луганщині, через яку здійснюється транзит майже третини газу (до 32,6 мільйона кубометрів на добу) з РФ до Європи.

Російському "Газпрому" належним чином повідомлено про те, що Україна більше не несе відповідальності за транзит газу через території, окуповані Росією, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. "Наразі це близько 1/3 від загального обсягу транзиту. "Газпром" може перемістити цей обсяг до іншої точки приєднання до України", - написав він у Twitter.

Москва не бачить форс-мажору

Однак Росія заперечує підстави для оголошення ОГТСУ форс-мажору з транзиту газу, заявляє офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов. "Газпром" не отримав жодних підтверджень обставин форс-мажору, не бачить жодних перешкод для продовження роботи в колишньому режимі", - цитує Купріянова агентство "Інтерфакс".

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При цьому, за його словами, "перенесення обсягів на точку з'єднання "Суджа", виходячи з російської потокової схеми, технологічно неможливе".

Нагадаємо, за перші два місяці від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з РФ морським шляхом та трубопроводами експортовано енергоресурсів на суму в 63 мільярда євро.

Найбільшими імпортерами є Німеччина (9,1 мільярда євро), Італія (6,9 мільярда євро), Китай (6,7 мільярда євро), Нідерланди (5,6 мільярда євро), Туреччина (4,1 мільярда євро) та Франція (3,8 мільярда євро).

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