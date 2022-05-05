В Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія - СБУ

В Іспанії затримали проросійського блогера та лідера політичної партії "Партія Шарія" Анатолія Шарія. Це сталося у середу, 4 травня, повідомляє Служба безпеки України.

Затримання відбулося у рамках багаторівневої спецоперації українських правоохоронців, що увінчалася успіхом завдяки спільним зусиллям СБУ, Офісу генерального прокурора України та міжнародних партнерів, зазначили в СБУ.

"Це затримання - чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним", - йдеться у повідомленні відомства.

У чому підозрюють Шарія

Окрім державної зради за статтею 111 Кримінального кодексу України, Шарія підозрюють у порушенні рівноправності громадян за різними ознаками, що регламентується статтею 161 КК України.

За скоєння державної зради блогеру загрожує до 15 років позбавлення волі, а в умовах воєнного стану - довічне ув'язнення.

В СБУ вважають, що Шарій діяв на замовлення іноземних структур та завдавав своєю діяльністю шкоди національній безпеці України. Так докази слідства встановили, що у виступах блогера присутні факти підривної діяльності проти України, кажуть в СБУ.

Нагадаємо, Шарію було повідомлено про підозру за двома статтями КК України у лютому 2021 року. Після того, як він не з'явився на допит 22 лютого, його оголосили у державний розшук, а згодом суд дозволив його затримання.