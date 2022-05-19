Європарламент погодив мандат Євроюсту щодо розслідування воєнних злочинів в Україні

Європарламент дав згоду на розширення мандату Євроюсту, аби це агентство ЄС могло допомогти у розслідуванні воєнних злочинів, скоєних під час агресії Росії проти України. За такі зміни регламенту Євроюсту на пленарному засіданні в Брюсселі у четвер, 19 травня, проголосували 560 євродепутатів, 17 - висловилися проти, ще 18 - утрималися, повідомляє кореспондент DW.

Цими змінами Євроюсту дозволять підтримувати держави ЄС "у протидії геноциду, злочинам проти людяності, воєнним злочинам і пов'язаним кримінальним правопорушенням, включно зі збереженням, аналізом і зберіганням доказів, пов'язаних з цими злочинами". Також це агентство зможе створити автоматизовану систему зберігання даних для цього.

"24 лютого 2022 року Російська Федерація почала військову агресію проти України. Є обґрунтовані підстави вважати, що злочини проти людяності та воєнні злочини вчинялися та продовжують вчинятися в Україні в контексті нинішніх бойових дій", - зазначається у проєкті регламенту. В ньому вказують на ризики, пов'язані зі збереженням цих доказів, допоки війна триває. І тому документ виступає за створення "у безпечному місці" сховища доказів, які збирають правоохоронні органи держав ЄС, міжнародні організації, треті країни та громадські організації.

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Доповідач Європарламенту з цього питання Хуан Фернандо Лопес Агілар з Іспанії повідомив, що затверджений євродепутатами текст підтримують і в Раді ЄС. Таким чином, тепер зміни до регламенту можуть бути остаточно затверджені Радою Євросоюзу, після чого вони набудуть чинності. "Це буде наша швидка відповідь, яка демонструє нашу рішучість як підтримати Україну, так і боротися проти безкарності воєнних злочинів", - заявив Лопес Агілар.