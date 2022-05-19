 Судовий процес над російським солдатом в Україні вийшов на фінішну пряму | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.05.2022

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Україна

Судовий процес над російським солдатом в Україні вийшов на фінішну пряму

У Києві перед оголошенням вироку пройшли судові дебати у справі російського військового Шишимаріна, якого звинувачують у вбивстві цивільного у Сумській області. Адвокат обвинуваченого просить суд про виправдання.

Процес проти російського військового Шишимаріна в Києві

Процес проти російського військового Шишимаріна в Києві

Перший судовий процес України над російським військовослужбовцем, обвинуваченим у порушенні законів та звичаїв війни, вийшов на фінішну пряму. У п'ятницю, 20 травня, Солом'янський районний суд міста Києва провів судові дебати, якими завершується розгляд справи російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна. Його звинувачують в умисному вбивстві мирного жителя на Сумщині. Шишимаріну загрожує в Україні довічне ув'язнення, його адвокат просить суд про виправдання.

"Він виконав наказ, хоч і злочинний наказ"

Судові дебати - це фінальна частина розгляду судової справи по суті, коли кожна із сторін має право "останнього слова". Після дебатів суд має оголосити свій вирок. Як відомо з матеріалів справи, 24 лютого 2022 року колона російських військовослужбовців рухалася в Охтирському районі Сумської області. Близько 15 військових РФ розділилися на групи після того, як українські військовослужбовці розбили колону. Відступаючи, російські військові Вадим Шишимарін та інші захопили поблизу селища Чупахівка легковий автомобіль і заїхали в селище. У селищі вони зустріли місцевого жителя 62-річного Олександра Шеліпова, який вів узбіччям дороги велосипед. Шишимарін здійснив в нього кілька прицільних пострілів, унаслідок чого Шеліпов загинув від вогнепального поранення в голову.

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Під час судових дебатів у справі Вадима Шишимаріна його адвокат Віктор Овсянніков намагався переконати суддів, що вбивши цивільну особу, російський солдат під тиском виконав наказ інших військових ЗС РФ, з якими разом їхав автомобілем та яких вважав старшими за званням. Вони, за словами захисника Вадима Шимаріна, кричали та погрожували йому розправою, якщо наказ не буде виконано. Адвокат пояснює, що його підзахисний робив не прицільні постріли, а отже не мав наміру вбити цивільного. "Перший наказ про здійснення пострілів віддає прапорщик Макєєв, який старший за званням. Мій підзахисний відмовився виконаний цей наказ. Другий наказ віддає Куфаков, і знову Шишимарін відмовляється. І вже після цього на Шишимаріна почали тиснути та погрожувати, аргументуючи тим, що цивільна особа з мобільним телефоном та може передати їхні координати військовослужбовцям ЗС України", - пояснює адвокат Віктор Овсянніков. За його словами, його підзахисний дотримувався статуту ЗС РФ, знаходився в бойовій обстановці, і відданий наказ був спрямований не на навмисне вбивство цивільної особи, а на врятування свого життя.

Суд має оголосити вирок Шишимаріну 23 травня

Суд має оголосити вирок Шишимаріну 23 травня

Також адвокат просить суд зауважити, що його підзахисний робив не прицільні постріли, а отже, не мав наміру вбити цивільного. "Він виконав наказ, хоч і злочинний наказ", - сказав Овсянніков. Він також звернув увагу, що російський військовий виховувався у багатодітній родині, був п'ятою дитиною у сім'ї, був призваний на строкову службу, а також те, що він здався у полон добровільно. Адвокат попросив суд виправдати його підзахисного з огляду на пом'якшувальні обставини.

Прокурор вважає дії російського солдата навмисними

Водночас сторона обвинувачення наполягає, що Шишимарін добре усвідомлював, що чинить. Прокурор у своєму виступі наголосив, що незважаючи на будь-які накази, російський військовослужбовець не мав права вбивати цивільну особу.

"Він виконав злочинний наказ та добре усвідомлював те, що робить: три-чотири постріли здійснив зі своєї автоматичної зброї. Чи міг він цього уникнути? Так, міг. Він міг вийти і забрати телефон. Чи міг зробити не три-чотири постріли, а перевести автомат і зробити один постріл? Міг. Але не зробив цього. Він навмисне вбив громадянина України", - наголосив прокурор.

Представник державного обвинувачення попросив визнати підсудного винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначити йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

"Я не хотів вбивати. Так сталося"

У своєму заключному слові обвинувачений Вадима Шишимарін був небагатослівний. Він розкаявся у скоєному і сказав, що переживає через убивство. "Я не хотів вбивати. Так сталося", - сказав російський військовий.

Суд оголосить вирок у справі Шишимаріна 23 травня.

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Процес проти російського військового Шишимаріна в Києві

Процес над солдатом РФ в Україні вийшов на фінішну пряму

пройшли судові дебати у справі військового РФ Шишимаріна, якого звинувачують у вбивстві цивільного у Сумській області.  

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