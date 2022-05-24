Ще вісьмох росіян звинувачують у злочинах в Україні

Київська обласна прокуратура та Києво-Святошинська окружна прокуратура порушили кримінальні справи проти п'яти військовослужбовців російської армії, а також трьох найманців приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", яких звинувачують у тортурах та вбивствах цивільних осіб під час російської окупації у Київській області. Про це повідомила Генпрокуратура України у вівторок, 24 травня, на своїй сторінці у Facebook.

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Зокрема, росіян звинувачують у незаконному затриманні, тортурах та вбивстві старости села Мотижин Ольги Сухенко та її родини, вбивстві кількох мешканців села, нападі та вбивстві двох волонтерів, які доставляли гуманітарну допомогу. Загалом йдеться про 14 випадків, у яких вижили лише троє людей.

Як стверджує слідство, Ольгу Сухенко, її чоловіка Ігоря та сина Олександра вивезли на тимчасову базу російських військ у березні. Там їх катували, на очах у старости вбили її сина пострілом у голову. "Вся сім'я померла від множинних вогнепальних поранень", - йдеться у повідомленні прокуратури. Їхні тіла виявили після відступу російських військ з регіону.

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Ще один випадок - вбивство двох волонтерів, які доставляли гуманітарну допомогу до Мотижина, їхні тіла були згодом знайдені з "множинними вогнепальними пораненнями". "Після допиту та тортур їх доставили в лісосмугу і наказали бігти, відкривши вогонь у спину. Один із добровольців був убитий пострілом у голову, інший отримав поранення", - йдеться у повідомленні прокуратури.

23 травня в Україні було винесено перший вирок російському військовому, який постав перед судом за звинуваченням у військових злочинах. Солом'янський районний суд Києва визнав Вадима Шишимаріна винним у вбивстві мирного жителя - 62-річного Олександра Шеліпова - на Сумщині та засудив його до довічного ув'язнення.