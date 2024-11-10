У Трампа відмежувалися від радника після заяви про Крим

Команда Дональда Трампа заявила про те, що Браян Ланза, який напередодні окреслив деякі потенційні контури мирного плану в Україні за підтримки США, говорив не від імені новообраного президента.

Команда Дональда Трампа, що готує передачу йому президентських повноважень, у суботу, 9 листопада, заявила про те, що Браян Ланза, який напередодні окреслив деякі потенційні контури мирного плану в Україні за підтримки США, говорив не від імені новообраного президента.

"Брайан Ланза був підрядником кампанії, - заявив агентству Reuters речник, який відмовився назвати своє ім'я. - Він не працює на президента Трампа і не говорить від його імені".

Нагадаємо, що 9 листопада BBC з посиланням на слова Браяна Ланзи, старшого радника Дональда Трампа, повідомило, що нова адміністрація президента США вимагатиме від президента України Володимира Зеленського "реалістичного бачення миру".

Він сказав, що пріоритетом нової адміністрації в Україні буде встановлення миру, а не відновлення втрачених територій, включаючи Крим. "Коли Зеленський каже, що вони припинять бойові дії, що буде мир лише після повернення Криму, у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає", - зазначив Ланза.

Можливий "мирний план" Трампа

Дональд Трамп, який переміг на виборах президента США, офіційно ще не оголосив жодного плану щодо того, як він сподівається зупинити війну в Україні. Водночас, як пишуть ЗМІ, дискусії на цю тему в його команді точаться.

Зокрема, як повідомило днями видання The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на три джерела, які є близькими до Трампа, один з планів полягає, наприклад, у тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а Вашингтон натомість продовжуватиме постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів РФ. За даними WSJ, усі пропозиції передбачають "заморожування" війни - таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20 відсотків території України.

За даними видання The Telegraph, Трамп в рамках плану заморожування війни може закликати європейські та британські війська забезпечити майже 1300-кілометрову буферну зону між українською та російською арміями.