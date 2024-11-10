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ПолітикаУкраїна

У Трампа відмежувалися від радника після заяви про Крим

Дмитро Шварц
10 листопада 2024 р.

Команда Дональда Трампа заявила про те, що Браян Ланза, який напередодні окреслив деякі потенційні контури мирного плану в Україні за підтримки США, говорив не від імені новообраного президента.

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Дональд Трамп
У Трампа відмежувалися від радника, який заявив, що для України "Криму більше немає"Фото: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa/picture alliance

Команда Дональда Трампа, що готує передачу йому президентських повноважень, у суботу, 9 листопада, заявила про те, що Браян Ланза, який напередодні окреслив деякі потенційні контури мирного плану в Україні за підтримки США, говорив не від імені новообраного президента.

"Брайан Ланза був підрядником кампанії, - заявив агентству Reuters речник, який відмовився назвати своє ім'я. - Він не працює на президента Трампа і не говорить від його імені".

Нагадаємо, що 9 листопада BBC з посиланням на слова Браяна Ланзи, старшого радника Дональда Трампа, повідомило, що нова адміністрація президента США вимагатиме від президента України Володимира Зеленського "реалістичного бачення миру".

Він сказав, що пріоритетом нової адміністрації в Україні буде встановлення миру, а не відновлення втрачених територій, включаючи Крим. "Коли Зеленський каже, що вони припинять бойові дії, що буде мир лише після повернення Криму, у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає", - зазначив Ланза.

Можливий "мирний план" Трампа

Дональд Трамп, який переміг на виборах президента США, офіційно ще не оголосив жодного плану щодо того, як він сподівається зупинити війну в Україні. Водночас, як пишуть ЗМІ, дискусії на цю тему в його команді точаться.

Зокрема, як повідомило днями видання The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на три джерела, які є близькими до Трампа, один з планів полягає, наприклад, у тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а Вашингтон натомість продовжуватиме постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів РФ. За даними WSJ, усі пропозиції передбачають "заморожування" війни - таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20 відсотків території України.

За даними видання The Telegraph, Трамп в рамках плану заморожування війни може закликати європейські та британські війська забезпечити майже 1300-кілометрову буферну зону між українською та російською арміями.

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