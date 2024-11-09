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Радник Трампа про врегулювання в Україні: Криму більше немає

Степан Смишляєв
9 листопада 2024 р.

Адміністрація Трампа зосередиться на встановленні миру в України, а не на поверненні Києвом територій, заявив його радник. За словами Браяна Ланзи, "реалістичне бачення миру" не передбачає повернення Криму.

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Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у вересні в Нью-Йорку
Адміністрація Трампа зосередиться встановленні миру в України, а не на поверненні Києвом територій, заявив його радник Браян ЛанзаФото: Alex Kent/Getty Images

Браян Ланза, старший радник обраного президента США Дональда Трампа, заявив, що нова адміністрація вимагатиме від президента України Володимира Зеленського "реалістичного бачення миру", повідомляє BBC у суботу, 9 листопада,

За його словами, адміністрація Трампа зосередиться на припиненні війни Росії проти України, а не поверненні Києвом окупованих РФ територій. Якщо президент України Володимир Зеленський наполягатиме на поверненні Криму, як передумові встановлення миру, "він покаже нам, що він несерйозний", додав радник.

"Коли Зеленський каже, що вони припинять бойові дії, що буде мир лише після повернення Криму, у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає", - зазначив Ланза.

Він не згадав інші окуповані території на сході і півдні України, але зазначив, що повернення Криму нереалістичне і "не є метою Сполучених Штатів".

При цьому радник чомусь пов'язав повернення Криму із направленням туди військових США. "І якщо вашим пріоритетом є повернення Криму та те, щоб за повернення Криму боролися американські солдати - ви самі по собі", - сказав Ланза.

Він додав, що надзвичайно поважає український народ і сказав, що українці мають "серце лева", але пріоритетом США є "мир і припинення вбивств".

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Офіс президента України: Путін хоче війни

Заяву радника Трампа для BBC прокоментував радник президента України Дмитро Литвин. "Проблема в тому, що це Путін хоче більше війни, більше смертей і більше захопленої землі, а не Україна (...). Україна пропонує мир ще з 2022 року - є цілком реалістичні пропозиції. І це Росію треба змусити чути, що мир потрібен і що мир має бути надійним, щоб просто не було чергового повторення російських ударів", - заявив він.

Литвин нагадав, що в Україні щодня тривають удари "шахедів" і ракет по цивільній інфраструктурі та звичайних будинках, а тепер до бойових дій долучилися військові з Північної Кореї.

"Зараз у жовтні Путін витрачає найбільше своїх людей в штурмах на фронті. Про що це свідчить? Очевидно, що він хоче воювати далі", - додав він.

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