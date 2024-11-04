Виступали проти влади. У РФ тепер саджають і підлітків

У Росії з 2022 року різко зросла кількість кримінальних справ щодо неповнолітніх, які виступали проти політики чинної влади. Багатьох засуджують до тривалих термінів за "терористичними" статтями.

Такого не було навіть у пізній радянський період, зазначають правозахисники. Вони мають на увазі той факт, що репресії в Росії проти тих, хто не згоден із повномасштабним вторгненням РФ в Україну, тепер поширюються навіть на неповнолітніх. Підлітків відправляють у виховні колонії на терміни від 2 до 6 років - суди не зупиняє ні юний вік затриманих, ні суперечливі докази їхньої провини.

Наразі відомо щонайменше про 8 неповнолітніх, яких посадили до в'язниці за їхню протидію політиці РФ щодо України.

Справа канських школярів - перша з реальним терміном

До повномасштабної війни в Україні політичний режим у Росії обмежувався "м'якими" репресіями проти неповнолітніх опозиціонерів: за політичне інакомислення призначали штрафи, а як максимальне покарання використовували вироки з умовними термінами. Прецедентом стала справа школярів у місті Канськ Красноярського краю.

Там 2020 року затримали трьох учнів, які поширювали листівки на підтримку Азата Міфтахова - студента-анархіста, якого звинувачували в підпалі московського офісу "Єдиної Росії". Одну з листівок вони приклеїли на будівлю УФСБ у своєму місті. У телефонах канських школярів знайшли повідомлення з критикою президента РФ Володимира Путіна, а також нібито докази вивчення виготовлення вибухівки - це лягло у фабулу їхніх звинувачень.

ЗМІ звернули увагу на те, що силовики намагалися надати ваги звинуваченням, незважаючи на їхню абсурдність. Наприклад, у матеріалах справ підлітків як доказ їхньої провини спочатку описувався план віртуального вибуху в будівлі ФСБ у грі Minecraft. Однак потім ці подробиці прибрали з обвинувачення, залишивши основну мету підлітків: вони нібито готували підрив будівлі ФСБ.

До моменту винесення вироку двоє школярів визнали провину в незаконному виготовленні, зберіганні та носінні "реальної" вибухівки - їм призначили умовні терміни. Але 16-річний Микита Уваров відмовився визнавати провину, він отримав реальний термін - п'ять років у виховній колонії. "Я нікого не обмовив... Нехай хтось вірить не мені, а правоохоронним органам, мені нема чого соромитися. Я нікого не збирався підривати", - сказав він у своєму останньому слові.

Кримінальна відповідальність у Росії за деякими статтями настає з 14 років

DW нарахувала щонайменше 8 справ щодо неповнолітніх, чиї кримінальні справи були вибудувані на політично мотивованих звинуваченнях. Найчастіше - це "терористичні статті", відповідальність за якими настає з 14 років. З цього віку, наприклад, притягують до кримінальної відповідальності за звинуваченнями у вбивстві, зґвалтуванні, участі в масових заворушеннях та інших тяжких злочинах.

Поки що наймолодшими затриманими залишаються школярі міста Ноябрськ у Ямало-Ненецькому автономному окрузі - 13-річний Тимур і 14-річний Сашко. Їх затримали у вересні за підозрою в спаленні вертольота МІ-8Т. Ще не було публічної інформації про висунуте їм обвинувачення. За словами юриста "Першого відділу" Євгена Смирнова, за російським законодавством висунути звинувачення 13-річному школяреві не можна за жодною статтею, але другому школяреві може загрожувати відповідальність за однією з "терористичних статей".

Скріншот петиції американських математиків з вимогою звільнити Азата Міфтахова Фото: miftakhov.org

За двома пунктами цієї статті звинувачують 16-річних школярів Антона і Романа в Омську: їх затримали у вересні цього року у зв'язку з підпалом вертольота Мі-8. Можливо, подібних справ більше - усі вони проходять у закритих режимах, а батьки обвинувачених часто самі намагаються не надавати таким процесам розголосу, пояснює Євген Смирнов.

"Деякі батьки бувають із продержавними поглядами і змушують своїх дітей зізнаватися у скоєнні тих діянь, які їм закидають", - додає він. На його думку, силовикам найпростіше переслідувати неповнолітніх: "Їм легко вибивати потрібні свідчення у дітей". Максимально можливий термін за терористичними статтями для неповнолітніх - 10 років колонії. Досі сторонам захисту в російських судах вдавалося знизити покарання для своїх підзахисних, але навіть такі терміни здатні підірвати психіку і зіпсувати долю дітям, наголошує Смирнов. DW зібрала деякі з таких історій.

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17-річний Єгор Балазєйкін - 6 років колонії

Найсуворіший вирок - у справі 17-річного Єгора Балазєйкіна. Гімназиста засудили до 6 років колонії за статтею про "замах на терористичний акт" за дві невдалі спроби підпалу військкоматів, під час яких ніхто не постраждав. Сам Балазєйкін говорив, що він виступав проти воєнних дій РФ в Україні і підпал військкоматів був акцією протесту.

15-річний Арсеній Турбін - 5 років колонії

До 5-річного терміну засудили 15-річного Арсенія Турбіна з міста Лівни Орловської області. Він нічого не підпалював, але поширював "антипутінські" листівки. Слідство звинуватило його в тому, що він вступив у легіон "Свобода Росії", який визнано терористичною організацією в РФ. Турбін провину не визнав, пояснивши, що в легіон не вступав, а листівки поширював, керуючись особистими переконаннями. Мама підлітка стверджує, що силовики спотворили слова підлітка в протоколі допиту й обманом домоглися його підпису.

15-річний Валерій Зайцев - 4,5 роки колонії

Цього року до 4,5 роки у виховній колонії в Хабаровському краї засудили 15-річного Валерія Зайцева. Його звинуватили в участі в діяльностібатальйону "Азов", який визнано терористичною організацією в РФ, і "проходженні навчання з метою скоєння терористичного акту". Його затримали в жовтні 2023 року в дитячому відділенні протитуберкульозного диспансеру в Комсомольську-на-Амурі, де школяр проходив лікування. Обвинувачення спиралося на відеозапис, який Зайцев розмістив у соцмережах. На кадрах він разом із друзями кинув "коктейль Молотова" в покинуту будівлю. Бабуся школяра в інтерв'ю "Медіазоні" припустила, що її онука міг підштовхнути до дій провокатор ФСБ.

14-річний Артемій Доронін - 4 роки колонії

У 2023 році Артемій Доронін разом зі своїм другом Єгором Лаускісом підпалив релейну шафу на станції "Лахта". Обом тоді було по 14 років. За версією слідства, підлітки отримали завдання від невідомого на ім'я "Магавк" із легіону "Свободная Россия" (такої організації не існує, є легіон "Свобода России"). Підліткам потрібно було підпалити локомотив, а в разі відмови "Магавк" обіцяв передати їхнє листування у ФСБ, ідеться в матеріалах справи. У підсумку підлітки вирішили підпалити релейну шафу: перша спроба виявилася невдалою - "коктейль Молотова" не влучив у шафу. Лаускіс утік, а Доронін повторив спробу, а відео охопленої вогнем релейної шафи відправив "Магавку". За кілька днів Дороніна і Лаускіса затримали, а в серпні 2024 року засудили до 4 і 2 років виховної колонії, відповідно.

17-річна Любов Лізунова - 3,5 роки колонії

Слідство звинуватило Любов Лізунову та її 19-річного друга Олександра Снєжкова у створенні графіті "Смерть режиму" на стіні одного з гаражів на околиці Чити. Їх затримали співробітники ФСБ у цивільному, коли молоді люди закінчували малюнок. Під час обшуків у них виявили ключі адміністраторів від Telegram-каналів, де публікувалися новини про "антивоєнні акції прямої дії", зокрема, про підпали військкоматів. Суд засудив Снєжкова до 6 років колонії загального режиму, а Лізунову - до 3,5 років виховної колонії.

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Чим відрізняється виховна колонія від дорослої в'язниці

Станом на 2023 рік у Росії діяло 13 виховних колоній, у яких утримували 842 неповнолітніх. Умови утримання там кращі, ніж у дорослій в'язниці, розповідає правозахисниця Людмила Альперн. З 1999 по 2017 роки вона регулярно відвідувала в'язниці для жінок і неповнолітніх як членкиня Громадської наглядової комісії в Москві. За її словами, понад 20 років тому ситуація з виховними колоніями була катастрофічною: "Уявіть, у 63 колоніях у всій країні утримували близько 25 тисяч дітей - місця ледь вистачало".

За її словами, виховні колонії, як і дорослі, розділені на бараки. Щоправда, дітям протягом дня дозволені прогулянки в локальних зонах, фізичні заняття, для них також налагоджено навчальний процес. Але найважче для підлітків - тюремна ієрархія, пояснює Альперн: "Якщо ти підеш сильно проти тюремної субкультури, то можеш потрапити в касту опущених". Їй важко оцінити, як можуть ставитися в таких колоніях до підлітків-політв'язнів, оскільки навіть у пізні радянські часи такого явища не було. "Але що б ти не зробив, один із найважчих етапів - переведення в дорослу в'язницю, якщо відбуваєш тривалий термін. Їм доводиться знову проходити всі жерла цієї субкультури", - додала вона.