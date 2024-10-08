Удар по нафтобазі: у Феодосії евакуювали понад 1000 осіб

В окупованому Криму продовжують ліквідовувати пожежу на російському нафтовому терміналі після атаки українських дронів.

Після удару дронами, якого Україна завдала по "Морському нафтовому терміналу" в Феодосії - найбільшому в анексованому Росією Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, що використовуються зокрема для потреб окупаційної армії РФ, з міста евакуювали понад 1000 осіб.

Про евакуацію у вівторок, 8 жовтня, повідомив окупаційний "голова адміністрації міста Феодосія" Ігор Ткаченко. За його словами, вогонь досі ліквідовують. При цьому причини пожежі він не називає. У місті діє режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру.

У Феодосії не спрацювала ППО "Панцир-С1"

Рух "АТЕШ " заявив, що ураженню сприяли його партизани. "З жовтня минулого року агенти нашого руху активно збирали інформацію про роботу нафтобази та точки розміщення ворожих ситем протиповітряної оборони. Ця інформація передавалася Силам оборони України протягом кількох місяців", - ідеться у повідомленні.

На відео руху, а також на супутникових знімках, які є в розпорядженні видання "Радіо Свобода ", видно, що на території нафтобази стояла російська система ППО "Панцир-С1".