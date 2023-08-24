Депортація дітей: США наклали санкції на "Артек" і 11 росіян

У День незалежності України США запровадили нові санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей. До списку увійшли, зокрема голова уряду Чечні, мати Рамзана Кадирова і російський "Артек".

Сполучені Штати Америки запровадили санкції щодо низки юридичних і фізичних осіб з Росії, що причетні до примусового вивезення дітей з України, повідомив президент США Джо Байден у четвер, 24 серпня, у зверненні з нагоди Дня незалежності України.

"Ми працюємо з усіма державами, щоб притягнути російські сили до відповідальності за воєнні злочини та інші звірства, які вони скоїли в Україні, в тому числі й примусове вивезення тисяч українських дітей до Росії. І сьогодні ми оголошуємо нові санкції, щоб притягнути до відповідальності винних у цих насильницьких переміщеннях і депортаціях, та вимагати повернення українських дітей до їхніх родин", - наголосив Байден.

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Міністерство фінансів США оприлюднило перелік людей та установ, до яких запроваджені санкції. До нього увійшла російська "федеральна державна бюджетна освітня установа "Міжнародний дитячий центр "Артек", а також 11 фізичних осіб.

Низка з них обіймають посади уповноважених з прав дитини у російських регіонах. Також у списку колоборантка Олена Шапурова, яка зараз є "міністеркою освіти і науки" в окупаційні адміністрації Запорізької області, та директор російського "Артеку" Костянтин Федоренко.

Також санкції введені проти низки діячів з Чечні: голови місцевого уряду Мусліма Хучієва, командувача полку поліції спеціального призначення ім. А. Кадирова Заміда Чалаєва і матері глави Чечні Рамзана Кадирова Аймані. Остання потрапила до списку, як голова "благодійного фонду" ім. А. Кадирова.

Санкції передбачають, зокрема, заборону фізичним і юридичним особам в США вести з ними бізнес, заборону на інвестування в акції їхніх компаній.