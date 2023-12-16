СБУ оголосила у розшук главу РПЦ Кирила, що підтримує війну

Володимира Гундяєва українське правосуддя обвинувачує у веденні агресивної війни та посяганні на територіальну цілісність України. Російському клірику СБУ оголосила підозру.

Служба безпеки України (СБУ) оголосила в розшук главу Російської православної церкви (РПЦ) патріарха Кирила. Інформація про це з'явилася в базі даних українського МВС у п'ятницю, 15 грудня.

Патріарха Кирила - у картці українського МВС він записаний під своїм цивільним ім'ям Гундяєв Володимир Михайлович - звинувачують за двома пунктами. Ідеться про частину 3 статті 110 Кримінального кодексу України - "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України", що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки, а також частину 2 статті 437 КК України - "Ведення агресивної війни". У сукупності покарання за обома статтями може становити до 30 років в'язниці.

Оголошення Україною патріарха Кирила в національний розшук може передувати передачі відповідного запиту в міжнародні розшукові органи.

Підозра главі РПЦ у виправданні російської агресії

На початку листопада 2023 року СБУ повідомила про підозру Гундяєву за трьома статтями КК України: посягання на територіальну цілісність країни, ведення агресивної війни, а також виправдання збройної агресії РФ проти України та вихваляння її учасників.

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Як зазначала СБУ, глава РПЦ пропагує позицію російської влади, використовуючи для цього відеопроповіді, коментарі офіційним російським ЗМІ, публікації на сайті патріархії, а також релігійні громади в Росії та представників УПЦ (Московського патріархату) в Україні. Зокрема, у березні 2022 року Кирило благословив главу Росгвардії Віктора Золотова на війну, наприкінці лютого 2023 року він виправдав окупацію сходу України.

Патріарх Кирил схвалив війну проти України

Висловлювання глави РПЦ, який став одним із перших наближених Путіна, що публічно підтримали повномасштабну війну РФ проти України, не раз критикували представники церков інших країн.

Так, ще в березні 2022 року позицію глави РПЦ розкритикували патріархи православних церков Литви та Естонії. Здивування позицією Гундяєва висловлював і Папа римський Франциск - за словами понтифіка, російський патріарх "20 хвилин зачитував із аркуша виправдання війни", коли Франциск порушив цю тему під час спілкування церковних лідерів відеосервісом Zoom.

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Через схвалення війни РФ проти України патріарха Кирила було внесено до санкційних списків Великобританії та Канади. ЄС також мав намір внести главу РПЦ у свої санкційні списки, однак цьому перешкоджав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.