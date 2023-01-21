"Російський дім" у Берліні почала перевіряти прокуратура

Прокуратура Берліна почала розслідування щодо Російського дому науки та культури (Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur) у столиці Німеччини. Діяльність організації перевірять на можливі порушення закону про зовнішньоекономічну діяльність, повідомила 20 січня німецька інформаційна агенція dpa з посиланням на представника прокуратури Себастьяна Бюхнера (Sebastian Büchner).

Ідеться про санкції Європейського Союзу щодо РФ через її військове вторгнення в Україну. До санкційних списків входить російське Федеральне агентство в справах СНД, співвітчизників, які проживають за кордоном, та з міжнародної гуманітарної співпраці (Росспівробітництво), яке керує "Російським домом". Німецький правовий портал LTO зазначає: "Російський дім" як ресурс Росспівробітництва не має права отримувати в Німеччині доходи, наприклад, від продажу квитків на заходи або передачі приміщень в оренду.

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Заяву, на підставі якої ініціювали розслідування, подав колишній депутат Бундестагу від партії "Союз-90/Зелені" Фолькер Бек (Volker Beck). За його словами, неможливо уявити, що в Німеччині ведуть кремлівську пропаганду, тоді як в Україні щодня гинуть люди.

"Російський дім" на вулиці Фрідріхштрассе в Берліні був заснований у 1980-х роках як радянський науковий та культурний центр. Українські активісти у ФРН вже давно протестують проти того, що "Російський дім" залишається відкритим, попри агресивну війну Росії проти України.

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