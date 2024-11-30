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ГУР уразило три РЛК в окупованому Криму

Олена Перепадя
30 листопада 2024 р.

У Криму уражені три російські дороговартісні радіолокаційні комплекси, заявили у військовій розвідці України.

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Російська система ПРО
Російська протиракетна система (символічне архівне фото)Фото: picture-alliance/dpa/Tass/Y. Smityuk

Військові Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) завдали успішних ударів по трьох дороговартісних російських радіолокаційних комплексах (РЛК) у тимчасово окупованому Криму. Про це у спецслужбі повідомили в суботу, 30 листопада.

"Це одна радіолокаційна станція "Каста-2е2" і дві радіолокаційні станції "Подльот", - ідеться в повідомленні.

У Криму знищили третій за два дні російський РЛК "Подльот" за $5 млн

Операцію провели 29 листопада. Напередодні в ГУР заявляли, що 28 листопада українські розвідники також знищили в Криму російський РЛК "Подльот" вартістю п'ять мільйонів доларів. 

Як повідомлялося, 29 листопада генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) звітував про знищення на тимчасово окупованій РФ території Запорізької області силами ГУР, Силами безпілотних систем і Силами спеціальних операцій РЛС російського зенітного ракетного комплексу (ЗРК) "Бук-М3".

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