Судячи з фотографій, серед іншого діти з Німеччини, Фінляндії та Франції могли зустрітися з бійцями ПВК "Вагнер", які захоплювали Бахмут. У таборі в окупованому Росією Криму діти перебували три тижні.

Кілька дітей і молодих людей з Німеччини цього року протягом трьох тижнів перебували в таборі "Артек" у анексованому Криму.

Як йдеться у матеріалі німецького порталу t-online, цього року у черговому раунді програми російської влади з патріотичного виховання молоді взяли участь понад 3 000 дітей та молоді з 60-ти країн світу. Діти з Німеччини, Франції та Фінляндії, вочевидь, також поїхали до окупованого Росією українського Криму як переможці конкурсу "Артеківці".

Про нинішній відпочинок дітей із Західної Європи стало відомо завдяки репортажу на фінському громадському телебаченні, повідомив t-online 25 жовтня. Втім, російські організатори не робили таємниці з цього: в альбомі в російській соціальній мережі "ВКонтакте" є майже 5 000 фотографій. Телеканал RT, різні учасники та організації також поширювали фотографії та інформацію про молодих людей з Німеччини. Російський дім у Парижі також розмістив ці фотографії.

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Представники Російського дому в Берліні та посольства Росії в Берліні заявили, що не мають інформації щодо відпочинку німецьких дітей, а також направили журналістів t-online до представників "Артеку", які на запитання не відповіли.

Судячи з фотографій, з-поміж іншого, відпочивальники зустрічалися з бійцями ПВК "Вагнер", які брали участь у захопленні Росією Бахмута.

Нагадаємо, минулого серпня Сполучені Штати Америки запровадили санкції щодо низки юридичних і фізичних осіб з Росії, що причетні до примусового вивезення дітей з України. До списку увійшла і російська "федеральна державна бюджетна освітня установа "Міжнародний дитячий центр "Артек".