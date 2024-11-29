Тіньовий флот РФ: чи вдасться Заходу знекровити режим Путіна

Новий пакет санкцій ЄС проти Росії спрямований на боротьбу з тіньовим флотом, який перевозить російську нафту. Якими мають бути нові заходи, аби позбавити режим Путіна можливостей фінансувати війну, розбиралася DW.

Європейський Союз готує 15-й пакет санкцій проти РФ, основним елементом якого будуть обмежувальні заходи проти її тіньового флоту: за його допомогою Москва обходить цінову межу на російську нафту, встановлену країнами G7 та їхніми партнерами.

Її ввели одночасно з нафтовим ембарго ЄС у грудні 2022 року, щоб не допустити продажу російської нафти за цінами, вищими за 60 доларів за барель, на інших ринках і в такий спосіб позбавити бюджет РФ великої статті доходів для продовження війни проти України. Тоді компаніям із західних країн заборонили транспортувати російську нафту і страхувати танкери, якщо ціна буде вищою за встановлену стелю. Як вважають експерти, цей захід був ефективним, поки Росія не знайшла нові ринки збуту і не організувала альтернативний спосіб транспортування нафти, створивши тіньовий флот.

"Нафта - джерело життєвої сили путінського режиму, а тіньовий флот танкерів - це те, що підтримує його життя. Доки ці танкери працюють, Путін продовжує вбивати", - заявив президент України Володимир Зеленський, звертаючись до Європарламенту в тисячний день повномасштабної війни із закликом запровадити проти цього флоту жорсткі санкції.

Як Росії вдається обходити санкції?

Таких танкерів - сотні. За різними оцінками, від 400 до 600. До великої категорії тіньового флоту належать судна без західної страховки, що належать компаніям, які не входять до Євросоюзу і G7+, задіюють різноманітні хитрощі для обходу санкцій, які загрожують численними ризиками, пояснює Європейська парламентська дослідницька служба.

"Російський тіньовий флот використовує "зручні прапори" (прапор іншої країни, що надає реєстрацію судна за низьку плату з мінімальним регулюванням. - Ред.) і заплутані структури власності та управління, застосовуючи водночас різні тактики для приховування походження своїх вантажів, зокрема: перевантаження нафти із судна на судно, вимкнення автоматичних ідентифікаційних систем, фальсифікацію позицій, передачу неправдивих даних та інші обманні й навіть незаконні методи", - пише служба Європарламенту у своїй доповіді.

За даними численних експертів, російський тіньовий флот не тільки працює, мінімально дотримуючись правил, а й складається зі старих суден, які погано обслуговуються, що в комплексі становить серйозний ризик для безпеки судноплавства і навколишнього середовища.

Читайте також: Greenpeace: РФ постачає нафту до ЄС морем в обхід санкцій

Скільки танкерів слід включити в список, аби мати ефект

Усі ці проблеми Захід намагається вирішити запровадженням цілеспрямованих санкцій. Піонери в цьому напрямі - США і Велика Британія, а от ЄС почав вносити ці судна в санкційні списки тільки в 14-му пакеті, включивши в них 27 суден, зокрема 17 танкерів, що перевозять російську нафту. Загалом же кількість суден тіньового флоту, які підпали під західні санкції, поки що не сягнула й сотні. П'ятнадцятий пакет санкцій Євросоюзу може істотно змінити ситуацію.

Танкер російського тіньового флоту в Данії Фото: DW

Аналітики Київської школи економіки (КШЕ) вважають, що достатньо ввести санкції ще проти 39 танкерів для перевезення сирої нафти й 39 танкерів для перевезення нафтопродуктів, визначених КШЕ як частина ядра тіньового флоту. "Вилучення цих суден із комерційного обігу призведе до значних збитків для Росії і змусить її більше покладатися на танкери основного флоту, що підпадають під обмеження цін на нафту", - йдеться в їхньому дослідженні, опублікованому влітку 2024 року.

Запровадження санкцій проти конкретних суден, які незаконно транспортують російську нафту, політики та експерти в Брюсселі також вважають найефективнішим заходом боротьби з тіньовим флотом. Завдяки цьому витрати РФ на використання таких суден збільшуються, оскільки ці танкери більше не можуть працювати у звичайному режимі, пояснив DW спецпредставник ЄС із санкцій Девід О'Салліван.

Як працюють санкції проти тіньового флоту РФ

Як більш детально описав єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс, заплямована внаслідок санкцій репутація танкерів робить їх недоторканними для інших учасників ринку, що заважає подальшій діяльності цих суден і збільшує вартість експлуатації такого флоту для Росії. Водночас подібні санкції досі не вплинули негативно на ціни на нафту.

"Посилення спостереження за суднами тіньового флоту, особливо коли вони проходять поблизу берегової лінії країн ЄС, також спрямоване на їхнє стримування. Після того, як у 14-му пакеті запровадили цільові санкції, ми помітили, що деякі судна змінили назви, прапори і власників, намагаючись приховати свою приналежність. Ми, як і раніше, відстежуємо їх і знаємо, що лише деяким із них у рідкісних випадках вдавалося знову завантажити нафту. Цільові санкції країн-партнерів, як-от США і Великої Британії, також виявилися ефективними", - розповів спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій.

За його словами, ЄС теж відстежує і вносить у "чорні списки" численні підставні фірми, створені Росією для підтримки тіньової торгівлі нафтою, і розглядає варіант санкціонування компаній, пов'язаних з їхніми адресами, як це вже роблять США. Крім цього, Євросоюз запровадив санкції проти юридичних осіб, що підтримують російський енергетичний експорт, як-от "Совкомфлот" - найбільша судноплавна компанія в РФ, що спеціалізується на перевезенні скрапленого газу, сирої нафти і нафтопродуктів.

Аналіз даних і пропозицій щодо внесення нових суден і організацій до санкційних списків ведеться в Брюсселі безперервно. Але всі нові позиції мають бути одностайно схвалені Радою ЄС.

Новий пакет не викликає суперечок у ЄС

На відміну від багатьох інших, дискусія щодо цих санкцій є відносно безконфліктною, вважає директор центру з безпеки та боротьби з фінансовими злочинами британського Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Том Кітінг, адже країни Євросоюзу не отримують вигоду від роботи тіньового флоту РФ.

"Малоймовірно, що, наприклад, Угорщина або Австрія порушать єдність Євросоюзу в цьому питанні, тому що на них ці заходи ніяк не впливають", - сказав Кітінг у розмові з DW. При цьому країни Балтії, Фінляндія та Швеція особливо мотивовані, адже їх ця проблема стосується безпосередньо, і вони ж є найактивнішими членами ЄС у просуванні санкцій проти Росії загалом.

За даними кількох джерел DW, 15-й пакет санкцій зі списком кораблів мають ухвалити до кінця 2024 року, водночас на підході вже і більший 16-й пакет, який можуть приурочити до третьої річниці з початку повномасштабного російського вторгнення.

Європарламент у листопаді ухвалив резолюцію із закликом запровадити санкції не тільки щодо танкерів тіньового флоту РФ, а й щодо їхніх власників, операторів, менеджерів, рахунків, банків і страхових компаній. Він також вимагає систематичного застосування санкцій до суден, що проходять через води ЄС без надійної страховки, закликає посилити спостереження - особливо безпілотний і супутниковий моніторинг - і проводити цільові перевірки на морі.

Депутати Європарламенту також просять виділити порти в країнах Євросоюзу для приймання суден із сирою нафтою і СПГ, що підпали під санкції, для конфіскації незаконних вантажів.

Що радять експерти, крім санкцій

"Запроваджувати санкції легко, - каже Том Кітінг, - складніше вести більш тонку роботу, щоб заохочувати транспортування нафти в офіційних рамках зі страховками поважних компаній і не під "зручними прапорами". За його словами, для цього Заходу потрібно вести роз'яснювальну роботу з власниками суден, взаємодіяти з країнами "зручних прапорів" і давати їм зрозуміти, "що неприпустимо заплющувати очі й не ставити правильних запитань, бо існують міжнародні стандарти".

Надання прапорів суднам, які порушують санкції, загрожує наслідками, підкреслює експерт. "Якщо країни G7 заявлять, що суднам, які ходять під прапором конкретної країни, не можна довіряти в плані наявності належної страховки, їх не можна пускати в порти, тому що, якщо вони прийдуть до порту і станеться аварія, вони не зможуть відшкодувати збитки, - веде далі Кітінг. - Тобто, по суті, ці країни назвуть, присоромлять і зроблять ізгоями, - то законний бізнес, імовірно, переміститься звідти в інше місце, тому що не захоче асоціюватися з такими прапорами".

Експерти КШЕ рекомендують західним країнам вимагати від усіх суден, що заходять до їхніх портів, надавати інформацію про обов'язкове страхування від аварійних розливів нафти, а також заборонити продаж запчастин для танкерів тіньового флоту, що ускладнить і підвищить вартість операцій тіньового флоту. Українці також радять ЄС і його партнерам активніше проводити розслідування і накладати великі штрафи - особливо щодо непрозорих структур власності, за операції з перекачування нафти з судна на судно, відключення транспондерів і фальсифікацію даних, "аби змінити сприйняття ризиків усіма учасниками тіньового флоту і, таким чином, підвищити витрати для Росії".