Європейська начинка для "російського" лімузина Путіна

"Сірий" імпорт запчастин поки що дозволяє президенту РФ їздити на "вітчизняному" лімузині, на який Путін демонстративно пересів на тлі конфронтації із Заходом. Але проблеми з "Аурусом" лише починаються.

"Уособлення гідності та потужності, властивих російському характеру" - так на фірмовому сайті з гордістю позиціонується російський автомобіль Aurus Senat Limousine, якому, якщо вірити виробнику, "немає аналогів у світі". Цей броньований лімузин завдовжки понад 6,5 метра у базовій комплектації коштує близько півмільйона євро. "Аурус Сенат" - офіційний автомобіль президента Росії та, як стверджують російські ЗМІ, найдовший державтомобіль для перших осіб. Таким розкішним лімузином, окрім Володимира Путіна, вже обзавівся і туркменський лідер, а у північнокорейського вождя Кім Чен Ина "Аурусів " вже цілих два. Обидва - у короткій і подовженій версії - подарунки від Путіна, привезені до Пхеньяну цього року. У кремлівському гаражі, крім седана, є ще й кабріолет - "парадна" версія.

До Північної Кореї західні лімузини через санкції не ввезти. Путін потішив Кім Чен Ина "російським" "Аурусом", який виробляється багато в чому завдяки "сірому" імпорту західних запчастин Фото: Yonhap/picture alliance

Aurus як символ "імпортозаміщення"

В умовах санкцій ЄС, якими заборонено ввезення до Росії автомобілів вартістю понад 50 тисяч євро, елітний транспорт російського виробництва - проєкт неабиякої важливості. Для Кремля "Аурус" замість "Мерседеса" - символ проголошеного курсу на "імпортозаміщення", "проєкт, що втілює відродження промислового та науково-технологічного потенціалу країни", наголошується на сайті Державного наукового центру Російської Федерації НАМІ, який розробляє та тестує лімузини для путінської номенклатури.

Насправді ж "російським" лімузин Путіна можна назвати лише умовно. Згідно з митними деклараціями, які DW проаналізувала за допомогою сервісу ImportGenius, широка номенклатура компонентів для складання Aurus імпортується нерідко з країн, які Кремль називає "недружніми". Так, наприклад, італійська компанія Industrie Ilpea S.​ P.​ A постачає скло та гумові ущільнювачі, щоб Путіну та Кім Чен Ину не дуло за швидкої їзди.

Італійський салон вітчизняного "Аурусу"

Тішити око диктаторів витонченим салоном зі шкіри та цінних порід дерева допомагає італійська компанія AV-EL. З заводу в передмісті Турина до Росії надходять вишукані елементи інтер'єру - від ручки для коробки передач до каркаса панелі приладів.

Крім імпорту, частина елементів декору від італійських дизайнерів виготовляється на заводі в місті Октябрьск Самарській області. За розкішний інтер'єр "Ауруса" власник заводів Джорджіо Вердучі 2018 року навіть отримав грамоту від Володимира Путіна, якою італієць похвалився у нещодавньому інтерв'ю одному із самарських ЗМІ. 6 років тому господар Кремля на інавгурації вперше пересувався на прототипі Aurus. Відтоді обидва великі італійські постачальники залишаються вірними проєкту "російського" лімузина. Компанії не відповіли на запитання DW про те, чи позначається на їхній роботі над проєктом на користь російської влади війна Росії проти України та звинувачення Володимира Путіна у воєнних злочинах, висунуті прокурором Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Під санкції італійська продукція Aurus не підпадає.

Найдовший урядовий лімузин, якому "у світі немає аналогів", хваляться виробники Aurus Фото: Gavriil Grigorov/Russian President Press Office/TASS/dpa/picture alliance

Німецькі компоненти манівцями

Для Aurus до Росії продовжує надходити і ціла низка компонентів з Німеччини, таких як паливні насоси та інші елементи двигуна. Однак ці поставки здійснюються не безпосередньо, а через посередників в інших країнах - Туреччині, Киргизстані або Китаї. У випадку поставок через треті країни у митних деклараціях, доступних у базі ImportGenius, здебільшого не вказується конкретний виробник, а лише країна походження.

І все ж таки DW вдалося ідентифікувати деяких виробників компонентів Made in Germany. Зокрема, на Аурус ставлять компресори провідного японського бренду Sanden, виготовлені на виробничих потужностях концерну в Європі. Відправником вказується європейська штаб-квартира Sanden у німецькому Бад Наухаймі. Якщо до масштабної російської агресії проти України компресори японсько-німецького виробництва постачалися до Росії напряму, то з 2023 року - через зареєстровану росіянами в Естонії компанію Gold Solution OU. Ця фірма в лютому 2024 року потрапила до списку санкцій США через постачання товарів подвійного призначення до Росії в обхід санкцій. Водночас санкції ЄС на цю компанію не поширюються.

"Постачання для Aurus і НАМІ було припинено у 2022 році у відповідності до приписів ЄС", - запевнили в німецькому офісі Sanden International (Europe), відповідаючи на запит DW і зазначили, що надходження компресорів до Росії після 2022 року "вимагає подальшого розслідування". "У минулому ми не мали підстав підозрювати, що наша продукція могла опинитися в Росії", - наголосили у компанії. За даними ImportGenius, естонська фірма постачала компресори для Aurus не безпосередньо розробнику НАМІ чи фірмі-виробнику ТОВ "Аурус", а через Киргизстан - на афілійовану з естонською Gold Solution російську фірму "Золоте рішення".

Щоб приймати паради на розкішному "російському" кабріолеті, спочатку потрібно привезти до Росії західні деталі Фото: Alexei Nikolsky/dpa/TASS/picture alliance

Поставок до Росії для "Аурусу" немає - офіційно

Обхідними шляхами продовжують надходити для встановлення в кремлівські лімузини також вентилятори охолодження двигуна від провідного німецького виробника Brose. Офіційні прямі постачання з Німеччини тривали до кінця 2022 року, хоча в компанії запевняють, що вирішили припинити співпрацю з Росією одразу з початком повномасштабного воєнного вторгнення в Україну. Відповідаючи на запит DW, в компанії пояснили, що змушені були виконати отримане на початку 2022 замовлення від ТОВ "Аурус", повну передоплату за яке не змогли повернути замовнику через санкції.

Але з 2023 року Brose відмовилася брати участь у виробництві кремлівських лімузинів, хоча її продукція і не потрапила до списків санкцій ЄС. "Після початку війни Brose підтримувала різні акції допомоги біженцям з України, які здійснювали співробітники наших заводів у Чехії, Словаччині та Польщі. Крім того, засновники нашої сімейної компанії пожертвували один мільйон євро зі своїх власних коштів на благодійні проєкти допомоги потерпілим від війни жителям України та біженцям", - наголосили у пресслужбі Brose.

Після відмови Brose співпрацювати з Росією схема постачання німецьких вентиляторів для Aurus зазнала дивовижних метаморфоз. Одержувачем товару в постачаннях за 2023 рік була сербсько-російська фірма ТОВ "Гумма лайн", зареєстрована в Самарській області. Ця фірма виготовляє вироби з гуми і не має нічого спільного з Brose. Німецькі вентилятори їй пересилала турецька фірма з Анталії, яка навіть не має свого інтернет-сайту.

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Спочатку Туреччина, потім Китай

У 2024 році замість турецького посередника з'явилася китайська Shanghai Sing - Glory Technology, про яку у відкритих джерелах немає жодної інформації. Починаючи з вересня 2022 року, за даними ImportGenius, ця фірма здійснила близько півтори сотні поставок до Росії компонентів для Aurus - від елементів оздоблення салону до електроніки та склопідйомників.

Виробники здебільшого у деклараціях не вказані. "Ми не підтримуємо ділових відносин із зазначеними компаніями з Туреччини та Китаю. Ми не маємо стосунку до можливої передачі нашої продукції третім сторонам з боку наших клієнтів", - наголосили в пресслужбі Brose.

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Техпідтримки Aurus із Німеччини більше не буде

Таким чином, навіть відмова низки західних компаній від співпраці з Росією не зупинила державну програму із забезпечення топ-чиновників "російськими" автомобілями. Однак "сірий" імпорт запчастин та компонентів не вирішить усіх труднощів, спричинених відмовою західних компаній обслуговувати лімузини для російської номенклатури. Відкритим залишається питання обслуговування та удосконалення технологічної "начинки" лімузинів для Кремля. Річ у тім, що до 2022 року двигуни для нових моделей марки Aurus відправляли на випробування до Німеччини, адже вони були розроблені у тісній співпраці з Porsche Engineering. Однак у цій компанії DW повідомили, що з 2022 року більше не співпрацюють із Росією.

Таку саме відповідь дали і в компанії Bosch Engineering, яка розробляла разом із НАМІ всю бортову електроніку для Aurus. "Відтоді ми не обмінюємося прототипами з російськими клієнтами і не проводимо для них дослідження", - наголосила пресслужба Bosch Engineering, відповідаючи на запит DW.