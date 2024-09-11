Чому раптом різко зріс німецький експорт до Росії?

Що відбувається у німецько-російській торгівлі? Чи не почала Німеччина цього літа різко нарощувати постачання своєї продукції в РФ? Адже лише за місяць німецький експорт на російський ринок зріс майже на 20 відсотків, повідомило Федеральне статистичне відомство ФРН (Destatis). Новина про це на сайті DW викликала великий інтерес і бурхливу реакцію. Тому редакція вирішила детальніше проаналізувати зовнішньоторговельну статистику Німеччини.

Зростання лише у місячному вирахуванні

Отже, Destatis 6 вересня опублікувало чергове щомісячне зведення про зовнішню торгівлю ФРН. У ньому йшлося про підсумки липня з поправкою на календарні та сезонні чинники. Статистики насамперед зазначили, що експорт німецької продукції на світовий ринок становив за цей місяць 130 мільярдів євро. Це зростання на 1,7 відсотка порівняно з попереднім місяцем, червнем, та зниження на 1,2 відсотка порівняно з липнем 2023 року.

Автомобілі концерну Volkswagen в очікуванні у порту Емдена відправки до США (архівне фото) Фото: Jörg Sarbach/picture alliance/dpa

Далі йшли дані з торгівлі з країнами Євросоюзу, на які припало 56 відсотків усіх постачань продукції Made in Germany за кордон, а відтак статистика з торгівлі з найбільшими партнерами за межами ЄС. Це США, Китай та Великобританія. В окремому абзаці Destatis представило показники експортно-імпортних операцій із Росією - не тому, що РФ є великим партнером (цю роль вона стрімко втратила після 2022 року), а тому, що це важлива політична тема.

Ось тут і з'явилася цифра, яка викликала такий великий резонанс: німецький експорт до Росії збільшився у липні порівняно з червнем на 18,9 відсотка до 0,7 мільрда євро. Водночас, порівняно з липнем 2023 року, коли "експорт до Росії унаслідок російського нападу на Україну вже перебував на дуже низькому рівні", постачання знизилися ще на 6,5 відсотка, наголошувалося в повідомленні Destatis.

Таким чином у річному обчисленні німецькі поставки в РФ впали, у короткостроковому, місячному обчисленні різко зросли. Але чи можна в цьому випадку говорити про сплеск?

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А чи був сплеск?

У попередньому зведенні Destatis, за червень 2024 року, вказувалося, що експорт до РФ становив 0,6 млрд євро. Тому те, що у відсотковому відношенні виглядає як сплеск, в абсолютних цифрах є збільшенням поставок на 100 мільйонів євро - для торгівлі між двома великими країнами вельми незначна сума, теоретично може йтися про одну єдину додаткову угоду.

Потік вантажівок з німецькою продукцією на німецько-польському кордоні (архівне фото) Фото: Patrick Pleul/dpa ZB/picture alliance

Порівняємо липневий та червневий показники з обсягами німецького експорту в РФ у попередні місяці 2024 року: 0,6 млрд євро у травні, 0,7 мільярда у квітні, 0,6 мільярда у березні, 0,7 мільярда у лютому, 0,7 мільярда у січні. Висновок очевидний: цього року до середини літа поставки продукції Made in Germany постійно коливалися у вузькому діапазоні від 600 до 700 мільйонів євро на місяць. Так що "липневий сплеск" виявився лише поверненням на усталений рівень після слабшого червня, але через ефект низької бази виникло враження справжнього стрибка.

Відповідно, про реальне збільшення німецьких поставок до Росії можна буде говорити тільки в тому випадку, якщо в наступні місяці, з серпня по грудень, обсяги виявляться суттєво вищими за 700 мільйонів євро. Поки що експорт з Німеччини в РФ у річному обчисленні продовжує знижуватися, причому значно: за повідомленням Східного комітету німецької економки, який узагальнив дані Destatis, у першому півріччі 2024 року він упав у порівнянні з першими шістьма місяцями року, що минув, на 25 відсотків до 3,7 мільярда євро.

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Німецький експорт до РФ падає третій рік поспіль

Отже, за підсумками 2024 року німецький експорт до Росії знову, третій рік поспіль, опиниться в мінусі, питання лише в тому, наскільки більшим буде цей мінус. Адже компенсувати протягом місяців скорочення на чверть у першому півріччі навряд чи реально, навіть якщо обсяги значно зростуть.

Нагадаємо: у 2022 році німецькі постачання до РФ скоротилися на 45 відсотків до 15 мільярдів євро, у 2023 році ще раз впали майже на 39 відсотків до 8,9 мільярда євро, свідчать дані Східного комітету німецької економіки.

На підприємстві у Нордерштедті: раніше однією з найважливіших статей експорту з ФРН до РФ була продукція машинобудування Фото: dpa/picture alliance

Раніше основними статтями експорту з Німеччини в Росію були автомобілі та комплектуючі до них, а також верстати та промислове обладнання. Багато хто з цих товарних груп потрапив під західні санкції, а автобудівники ФРН зі свого боку самі відмовилися від прямих поставок на російський ринок. В результаті сьогодні основну частину німецького експорту в РФ становлять ліки, медична техніка та продовольчі товари, зазначає інтернет-ресурс Business Insider.

Усе це не стосується санкційних товарів і виробляється на німецьких підприємствах, які забезпечують роботою мешканців Німеччини та сплачують податки до німецького бюджету, з якого, зокрема, забезпечується військова та фінансова допомога Україні.

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Україна та Казахстан стають важливішими за Росію

Водночас імпорт у ФРН продукції російських компаній становив у липні, згідно з повідомленням Destatis від 6 вересня, лише 0,1 мільярда євро, що на 37,5 відсотка менше, ніж у липні торік. Таким чином, Німеччина, припинивши купувати в РФ нафту, газ та вугілля, продовжує знижувати закупівлі і таких товарів, як метали та добрива. Імпорт із Росії впав на тлі війни в Україні загалом на понад 90 відсотків.

У результаті німецько-російський зовнішньоторговельний оборот виявився в 1-му півріччі 2024 року менше сумарного обсягу експортно-імпортних операцій між ФРН та Україною, а за підсумками 2024 року може виявитися ще й меншим, ніж торгівля між ФРН та Казахстаном. DW докладно писала про це у статті "Україна та Казахстан дедалі більше замінюють Німеччині Росію".