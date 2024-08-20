Україна і Казахстан дедалі більше замінюють Німеччині Росію

Головним торговельним партнером Німеччини на пострадянському просторі стала Україна, тож Росія цього року остаточно втратила свою багаторічну роль. До того ж, її ось-ось обжене Казахстан. Його значення як постачальника енергоносіїв до Німеччини зростає, імпорт з Азербайджану також помітно збільшився. Водночас знижуються обсяги імовірного паралельного імпорту німецької продукції в РФ через пострадянські країни.

Приклад для України: Польща обігнала Китай

Такими є ключові висновки зі свіжих даних про зовнішню торгівлю Німеччини в першій половині 2024 року, що стосуються країн на території колишнього СРСР. Їх представив 19 серпня Східний комітет німецької економіки (OA). Він має ексклюзивний доступ до банку даних Федерального статистичного відомства (Destatis) і регулярно публікує детальну статистику щодо експортно-імпортних операцій Німеччини із колишніми соціалістичними країнами Східної Європи та пострадянськими державами.

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Destatis представило 19 серпня загальні відомості про зовнішню торгівлю Німеччини. З січня по червень експорт товарів Made in Germany становив майже 802 мільярди євро. Це на 1,6 відсотка менше, ніж за аналогічний період минулого року, що свідчить про деяке зниження попиту на німецьку продукцію на світовому ринку. Проте бізнес ФРН щомісяця продавав за кордон товарів приблизно на 130 мільярдів євро, що вельми переконливо спростовує твердження про швидку деіндустріалізацію країни. Головними статтями експорту традиційно є автомобілі та компоненти до них, верстати та обладнання, а також хімічна продукція.

Автомобілі концерну Volkswagen чекають на відправлення до США у порту Емдена Фото: Jörg Sarbach/picture alliance/dpa

Основним покупцем товарів Made in Germany були і залишаються Сполучені Штати Америки, на них у першому півріччі припали приблизно 10 відсотків експорту (80,7 мільярда євро). Потім ідуть Франція і Нідерланди. Однак Східний комітет особливо звернув увагу на те, що Польща вперше обігнала Китай, купивши у Німеччини більше товарів (на 48,4 мільярда євро), ніж КНР (48,2 мільярда євро). У результаті Польща піднялася на четверте місце в списку найважливіших ринків збуту німецької продукції.

"Це має стати стимулом для нової Єврокомісії і для кандидатів на вступ до ЄС без зволікання продовжити розширення ЄС на схід і південний схід", - заявила голова Східного комітету Катріна Клаас-Мюльгойзер (Cathrina Claas-Mühlhäuser), власниця всесвітньо відомої компанії з виробництва сільськогосподарської техніки Claas. Вона підкреслила, що подальше збільшення внутрішнього рику ЄС стало б "програмою стимулювання європейської економіки".

Стійке зростання німецько-українського товарообігу

Найбільшим кандидатом на вступ до ЄС є Україна, яка до повномасштабного російського вторгнення 2022 року була за чисельністю населення порівнювана з Польщею. Попри війну, значні руйнування і від'їзд за кордон мільйонів біженців, Україна, впевнено обігнавши Росію, стала 2024 року головним зовнішньоторговельним партнером Німеччини на території колишнього СРСР.

Лише кілька років тому таке здавалося просто немислимим, і німецький бізнес був значною мірою зосереджений на Росії. Однак ще у вересні 2023 року зовнішньоторговельний оборот між Німеччиною та Україною вперше в історії перевищив обсяги експортно-імпортних операцій між ФРН та РФ. І ось тепер такий самий результат уперше зафіксовано за підсумками цілого півріччя.

Президент Зеленський виступає відеозв'язком на 6-му Німецько-українському бізнес-форумі Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Із січня по червень 2024 року торгівля між Німеччиною та Україною сягнула 5,16 мільярда євро, що на 10,4 відсотка більше, ніж у першому півріччі 2023 року. При цьому німецький експорт зріс на 6,7 відсотка до 3,56 мільярда євро, а закупівлі української продукції збільшилися навіть на 19,8 відсотка майже до 1,6 мільярда євро. Таким чином, у німецько-українській торгівлі стабільно зростають цього року всі три основні показники: і експорт, і імпорт, і товарообіг. "Німецький бізнес нарощує свою активність у самій Україні та на користь України", - підкреслила в заяві для преси Катріна Клаас-Мюльгойзер.

РФ надалі здає колишні позиції

Водночас у німецько-російській торгівлі всі три показники знову значно впали, хоча в першому півріччі 2023 року, після року повномасштабної війни в Україні, вони вже були досить низькими. Проте в першому півріччі 2024 року обвальне падіння продовжилося: німецький експорт знизився на 25 відсотків, а імпорт російської продукції - аж на 58 відсотків, унаслідок чого товарообіг між Німеччиною і Росією скоротився на 36 відсотків і становив 4,77 мільярда євро. Таким чином, він виявився в першому півріччі приблизно на 400 мільйонів євро меншим, ніж обсяг німецько-українських експортно-імпортних операцій. З огляду на негативну динаміку в одному випадку і позитивну в іншому, можна виходити з того, що цей розрив буде і далі наростати.

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Казахстан уже цього року обжене Росію

Ба більше, за підсумками першого півріччя 2024 року товарообіг між Німеччиною та Казахстаном, що зріс на 7,2 відсотка до 4,75 мільярда євро, впритул підійшов до показника німецько-російської торгівлі: для того, щоб обійти РФ і стати після України другим за важливістю партнером ФРН на теренах колишнього СРСР, найбільшій державі Центральної Азії не вистачило приблизно 20 мільйонів євро.

Нафта з Казахстану надходить транзитом через Росію нафтопроводом "Дружба" на НПЗ PCK Raffinerie у Шведті Фото: Patrick Pleul/picture alliance/dpa

Якщо врахувати, що Казахстан нарощує, як і планувалося, поставки нафти в Німеччину, то вихід на друге місце за підсумками всього 2024 року видається вельми реалістичним. У всякому разі, в першому півріччі німецькі закупівлі казахстанської продукції, а це поки що переважно нафта, зросли на 21,5 відсотка. У будь-якому разі Казахстан уже зараз постачає в Німеччину у вартісному вираженні у два з гаком рази більше, ніж Україна: казахстанський експорт до ФРН становив 3,31 мільярда євро в першому півріччі.

При цьому німецький експорт до Казахстану помітно впав із січня по червень на 15,8 відсотка до 1,44 мільярда євро. Але це може бути й ознакою того, що Астана почала обмежувати використання своєї країни як каналу для так званого паралельного імпорту до РФ, іншими словами - як перевалочного пункту для постачання Росії обхідним шляхом товарами, які або потрапили під санкції, або більше не постачаються на російський ринок за рішенням їхніх західних виробників.

Ознаки скорочення паралельного імпорту в РФ

На скорочення закупівель німецьких товарів для їхнього подальшого переправлення до РФ може вказувати й падіння експорту з Німеччини до Вірменії більш ніж на 27 відсотків. Хоча тут обсяги настільки малі (200 мільйонів євро за півріччя), що це може бути просто випадковим ефектом. Щоправда, німецькі поставки в Грузію, яка, на відміну від Вірменії, зараз радше зближується з Росією, зросли майже на 22 відсотки до 472 мільйонів євро.

Ще однією країною, яку постійно називали у зв'язку з паралельними імпортом, є Киргизстан. Тут німецький експорт залишився рівно на тому ж рівні, на якому був рік тому. В Узбекистані він упав на вісім відсотків.

Тож навіть якщо суто теоретично припустити, що всі зміни обсягів німецького експорту до країн Центральної Азії та Південного Кавказу пов'язані винятково зі скороченням або нарощуванням паралельного імпорту до РФ, то представлена статистика свідчить про явне зменшення потоку сірого імпорту до Росії через інші пострадянські країни. Адже, наприклад, збільшення експорту в Грузію на 84 мільйони євро навіть близько не компенсує падіння поставок до Казахстану на 270 мільйонів євро.

Дрібногуртовий ринок в Алмати, де часто закуповувалися російські торговці Фото: Alexander Korolev/DW

Якщо ж говорити про прямі поставки з Німеччини до Росії, то вони, впавши, як уже зазначалося, на чверть, становили за шість місяців 3,72 мільярда євро. Destatis і, відповідно, Східний комітет у даній статистиці не розшифровують, про які конкретно товарні групи йдеться, проте відомо, що головною статтею експорту з ФРН до РФ протягом останніх двох років стали ліки та медичні засоби. На них західні санкції з гуманітарних міркувань не поширюються, як і на різні споживчі та продовольчі товари.

Своєю чергою, колись багатомільярдний німецький імпорт з Росії впав до 1,05 мільярда євро за пів року (у середньому приблизно 175 мільйонів євро на місяць). Після того, як Німеччина припинила купувати нафту і вугілля з Росії, а "Газпром" ще два роки тому перекрив постачання російського трубопровідного газу до ФРН, німецькі компанії закуповують у РФ, судячи зі всього, деякі метали та інші сировинні товари, а також добрива та аграрну продукцію.

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Зростання поставок енергоносіїв з Азербайджану

Що стосується енергоносіїв, то їхні поставки в Німеччину, поряд із Казахстаном, нарощує й Азербайджан. У всякому разі, імпорт із цієї країни до ФРН зріс у першому півріччі 2024 року на 29,5 відсотка до 620 мільйонів євро. А якщо взяти дані тільки за червень цього року, то порівняно з тим самим місяцем минулого року азербайджанські поставки на німецький ринок зросли на понад 156 відсотків до 142 мільйонів євро (і це лише за місяць). Це може бути як одноразовим ефектом від однієї порівняно великої угоди, так і ознакою значного розширення енергетичного співробітництва двох країн. Прояснити ситуацію допоможе восени статистика за поточний 3-й квартал.