Made in Germany – маркування продукції "Виготовлено в Німеччині".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Made in Germany". Маркування "Made in Germany" було запроваджено наприкінці 19-го століття у Великобританії для захисту від дешевої та низькоякісної продукції з Німеччини, сьогодні, однак, це маркування в очах багатьох споживачів виглядає як знак високої якості. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.