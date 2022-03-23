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Made in Germany

Made in Germany – маркування продукції "Виготовлено в Німеччині".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Made in Germany". Маркування "Made in Germany" було запроваджено наприкінці 19-го століття у Великобританії для захисту від дешевої та низькоякісної продукції з Німеччини, сьогодні, однак, це маркування в очах багатьох споживачів виглядає як знак високої якості. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Пуск гігафабрики Tesla під Берліном: для автопрому ФРН розпочалася нова ера

Пуск гігафабрики Tesla під Берліном: для автопрому ФРН розпочалася нова ера 23.03.2022

Своїми електромобілями Made in Germany Ілон Маск кидає виклик німецьким автобудівникам і наближає відмову Європи від двигунів внутрішнього згоряння.

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Від Volkswagen та Ikea до польського бренду одягу Risk: дедалі більше підприємств, навіть у консервативній Польщі, використовують кольори веселки як стейтмент на підтримку ЛГБТК - за кохання без обмежень. Чи має це вплив на обороти компаній?
Канабіс: відтепер і Made in Germany

Канабіс: відтепер і "Made in Germany" 14.07.2021

Вперше у Німеччині бізнес отримав змогу вирощувати в країні канабіс та продавати продукти з нього у аптеках. Найближчими роками з цією метою планують виростити тонни конопель.
BioNTech/Pfizer - вакцина від коронавірусу Made in Germany (фотогалерея)

BioNTech/Pfizer - вакцина від коронавірусу Made in Germany (фотогалерея) 23.03.2021

Фотогалерея DW про стратегічний альянс, який уклали в боротьбі проти коронавірусу розробник мРНК-технологій з Німеччини й один із лідерів світової фармацевтики зі США.
У ФРН знижується промислове виробництво

У ФРН знижується промислове виробництво 06.12.2019

Другий місяць поспіль у німецькій промисловості відзначається спад виробництва. У жовтні виробництво товарів знизилося на 1,7 відсотка.
Завод Tesla під Берліном: як Ілон Маск наелектризував Німеччину

Завод Tesla під Берліном: як Ілон Маск наелектризував Німеччину 15.11.2019

Електромобілі Tesla скоро будуть Made in Germany. Рішення будувати першу в Європі Gigafactory у колишній НДР стало несподіванкою. Важливу роль зіграла велика кількість "зеленої" електроенергії.
Вироблені в Німеччині товари мають найкращу репутацію - дослідження

Вироблені в Німеччині товари мають найкращу репутацію - дослідження 30.09.2019

Вироблені в Німеччині товари користуються найкращою репутацією серед споживачів у різних країнах, свідчать результати відповідного дослідження. На другому місці - вироби з Італії.

Електромобілі Made in Germany-2018 (фотогалерея) 19.09.2018

Днями німецький автовиробник Audi представив новий електрокар e-tron. Він покликаний стати серйозною фігурою на ринку електромобілів ФРН. А які ще електрокари можна придбати у Німеччині? Дивіться у матеріалі DW.

Перший смартфон made in Germany (29.06.2018) 29.06.2018

Від iPhone до Samsung - майже всі сучасні смартфони виготовляються в Азії. Німці хочуть вийти на ринок зі смартфоном "зроблено в Німеччині". Знайомтеся з перевагами та недоліками новинки.

"Зіркові ді-джеї - Made in Germany" - документальний фільм DW 28.11.2017

Вони - молоді і популярні у всьому світі. Німецькі ді-джеї Felix Jaehn та Alle Farben завоювали вершини усіх світових чартів, а зірковий DJ Paul van Dyk перетворив електронну музику на культурний бестселер номер один з Німеччини.

Чашки з... кавової гущі (17.11.2017) 17.11.2017

На кавовій гущі можна не лише гадати, а й робити з неї посуд. Німецький стартап з рештків кави виготовляє нешкідливі для довкілля чашки. Як вам така продукція "made in Germany"?
Лейблу Made in Germany виповнилося 130 років

Лейблу "Made in Germany" виповнилося 130 років 23.08.2017

За понад століття лейбл "зроблено в Німеччині" переживав злети і падіння, однак попри всі скандали він залишається своєрідним знаком якості німецьких товарів і послуг.

Лейблу "зроблено в Німеччині" 130 років (23.08.2017) 23.08.2017

"Зроблено в Німеччині" означає якість, якій довіряють найбільше у світі. А 130 років тому лейбл "made in Germany" вигадали британці, аби відрізнити свою продукцію від дешевого німецького імпорту.

Бренд "Made in Germany" - найпопулярніший у світі (29.03.2017) 29.03.2017

За даними міжнародного опитування, бренд "Made in Germany" став найбільш затребуваним у світі. Натомість Китай посів у цьому рейтингу останню сходинку.

Російське шахрайство з "німецькими" брендами (05.01.2016) 05.01.2016

У російських магазинах дедалі більше товарів з німецькими назвами. І це попри те, що санкції ЄС проти РФ так само в силі, як і російське ембарго на імпорт західних продуктів. Звідки насправді походять "німецькі" бренди?
Меркель: Скандал з Volkswagen не ставить під питання бренд Made in Germany

Меркель: Скандал з Volkswagen не ставить під питання бренд Made in Germany 03.11.2015

Хороший імідж німіцької промисловості у світі не постраждав від "дизельного скандалу", переконана канцлерка Німеччини.
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