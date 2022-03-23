Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Made in Germany – маркування продукції "Виготовлено в Німеччині".
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Made in Germany". Маркування "Made in Germany" було запроваджено наприкінці 19-го століття у Великобританії для захисту від дешевої та низькоякісної продукції з Німеччини, сьогодні, однак, це маркування в очах багатьох споживачів виглядає як знак високої якості. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Від Volkswagen та Ikea до польського бренду одягу Risk: дедалі більше підприємств, навіть у консервативній Польщі, використовують кольори веселки як стейтмент на підтримку ЛГБТК - за кохання без обмежень. Чи має це вплив на обороти компаній?
Вони - молоді і популярні у всьому світі. Німецькі ді-джеї Felix Jaehn та Alle Farben завоювали вершини усіх світових чартів, а зірковий DJ Paul van Dyk перетворив електронну музику на культурний бестселер номер один з Німеччини.