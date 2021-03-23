BioNTech/Pfizer - вакцина від коронавірусу Made in Germany (фотогалерея)

Фотогалерея DW про стратегічний альянс, який уклали в боротьбі проти коронавірусу розробник мРНК-технологій з Німеччини й один із лідерів світової фармацевтики зі США.
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Європейське агентство лікарських засобів та Єврокомісія дали дозвіл на використання першої вакцини проти коронавірусу в ЄС. Таким чином винахід компаній BioNTech та Pfizer визнали безпечним.
Вакцину проти коронавірусу BioNTech/Pfizer першою дозволили використовувати в ЄС. Співзасновник BioNTech розповів DW, коли можна буде отримати контроль над пандемією і чи захищає щеплення від мутованого варіанту вірусу.
Німецьку компанію, що розробила разом із Pfizer багатонадійну мРНК-вакцину від COVID-19, заснували Угур Шахін та його дружина Езлем Тюречі - вихідці з родин трудових мігрантів у Німеччині.
До виробництва вакцини BioNTech/Pfizer долучаться німецькі, американські, французькі та швейцарські компанії. Кілька заводів готуються до масового випуску препарату CureVac.
Сотні пацієнтів у Великобританії вакцинувалися новим препаратом BioNTech/Pfizer, який було ліцензовано за прискореною процедурою дозволу. У двох пацієнтів проявилася гостра алергічна реакція.
Аналіз зібраних у Ізраїлі даних про дію вакцини BioNTech/Pfizer засвідчив високу ефективність цього препарату. Відповідне дослідження охопило 600 тисяч провакцинованих двічі ізраїльтян.