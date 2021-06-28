Канабіс: відтепер і "Made in Germany"

Співробітники плантації канабісу у Ноймюнстері отримали привід для гордості, зібравши перший легальний врожай канабісу в історії Німеччини. Близько 50 кілограмів "травички" виростили й зібрали у закритому приміщенні за добре захищеними залізобетонними стінами, що належить канадському підприємству Aphria RX. Заходи безпеки є надзвичайними, адже канабіс підпадає під закон про обіг наркотичних засобів.

З Ноймюнстера, що розташований у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн, товар потрапить у аптеки по всій Німеччині, де його зможуть отримати люди, які вживають канабіноїди з медичних причин - наприклад, через сильні болі, спазми чи втрату апетиту. Протягом наступних 12 місяців Aphria планує виробити тонну канабісу, свідчить відповідь підприємства на запит DW.

З 2017 року лікарі у ФРН можуть виписувати канабіс для медичного вжитку. Аби покрити потребу у відповідних ліках, Німецький федеральний інститут лікарських засобів і медичних продуктів уповноважив три підприємства вирощувати коноплі. Разом із Aphria до обраних належать інша канадська фірма Aurora на німецький стартап Demecan.

З 2017 канабіс у Німеччині дозволено вживати у терапевтичних цілях

Але поки здається, що Aphria випереджає обох конкурентів. Відповіді останніх на запити DW були розпливчастими. У Aurora Cannabis зараз, мовляв, займаються імпортом рослин з Канади і через це, "оцінка щодо перших постачань поки залишається неможливою". У Demecan заявляють про плани добудувати плантацію вже у третьому кварталі цього року "і після цього якомога швидше отримати перший врожай". Відзначати завершення будівництва самої будівлі і перехід до її облаштування планують вже цього тижня.

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Затримки та прорахунки у Німеччині

Взагалі планувалося, що підприємства почнуть перші поставки вже наприкінці 2020 року. Але через затримки із забезпеченням внаслідок пандемії COVID-19 їм довелося змінити свої плани. 50-кілограмовий врожай Aphria є радше "символічним", пояснює експерт ринку канабісу Альфредо Паскуаль (Alfredo Pascual) у розмові з DW. "Під час розбудови (виробництва конопель. - Ред.) у Німеччині ми постійно спостерігали затримки і зовсім не маємо впевненості, скільки канабісу взагалі буде зібрано і доставлено найближчим часом", - каже Паскаль, що аналізує цей сектор економіки для інвестиційної компанії Seed Innovations. Все впирається у те, скільки товару підприємства зможуть постачати. Тендер, за яким із квітня 2020 року було визнано переможцями три компанії Aphria, Aurora und Demecan, через формальну помилку довелося провести знову, що викликало обурення учасників та великої кількості пацієнтів.

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Попит на канабіс й далі зростає

"Те що вирощування (канабісу - Ред.) відбувається тепер і у ФРН, є добрим знаком. Це призведе до того, що лікарі будуть більше цим займатися", - каже у інтерв'ю DW Юрґен Ноймеєр (Jürgen Neumeyer) з галузевого об'єднання Cannabiswirtschaft. Хоча у медицині канабіс і залишається нішевим продуктом, але попит після легалізації у статусі медичного препарату постійно зростає. Медичні страхові каси поки не наводять статистики, але кількість отриманих доз зростає також. За попередніми оцінками, у Німеччині нині нараховується до 90 тисяч пацієнтів, які виживають канабіс з терапевтичною метою.

Від моменту дозволу у 2017 році постійно виникали перебої з постачаннями. "Я не бачу, як місцеве вирощування може усунути проблему затримок з постачанням", - каже Ноймеєр. Він виходить з того, що потреба у імпорті й надалі зростатиме.

У 2020 році було імпортовано майже 10 тонн канабісу - десь на третину більше, ніж попереднього року. Три уповноважені урядом підприємства, згідно з тендерною документацією, можуть вирощувати до 2,6 тонн на рік. Втім за певних умов державні органи можуть дозволити збільшити виробництво ще на половину.

Пожвавлення на ринку канабісу

Якщо ці компанії зможуть колись досягти дозволених владою обсягів вирощування канабісу, це може почати впливати на ринок. Оскільки держава у даному випадку є також і замовником, вона визначає відпускну ціну в аптеках. Вона становить 4,3 євро за грам - половину від звичайної, чинної на сьогодні, аптечної вартості канабісу. Керівник конопляного імпортера Heyday Штефан Крамер (Stephan Kramer) прогнозує, що "ціни у найближчі 12-18 місяців й далі знижуватимуться до відмітки у сім євро", - йдеться у його відповіді на запит DW.

Виробництво канабісу компанії Aphria у Німеччині має надзвичайно високий рівень захисту

Паскуаль зі Seed Innovations також бачить підстави для цінових змін, але за умови, що "чверть ринку і справді припадатиме саме на німецьке виробництво". При цьому на ціноутворення на продукт впливатиме і той факт, що дедалі більше підприємств імпортують канабіс до Німеччини.

Вирощені за кордоном коноплі є дешевшими, пояснює Крамер. Тому його підприємство Heyday робить ставку на медичний канабіс з Португалії. І не він один: більше сонця для рослин, нижчі витрати на оплату робочої сили та нижчі стандарти безпеки змушують замислитися багато компаній над тим, що пропонує Португалія. "Допоки у Німеччині канабіс можна буде вирощувати лише у бункері, будуть країни, де це відбуватиметься на набагато вигідніших умовах", - каже Паскуаль. На його думку, правильно, що у Німеччині буде частина виробничого ланцюжка, але сконцентруватися тут варто на виробництві екстрактів з канабісу, додає експерт, чий роботодавець сам інвестує у екстракти під маркою "вироблено в Німеччині".

Але у підсумку виграти від зростання конкуренції зможуть передусім пацієнти. Згідно з даними каси медичного страхування Techniker, терапія може коштувати від 200 до 2200 євро щомісяця. Але у близько 40 відсотках випадків заявки на відшкодування коштів для лікування канабіноїдами відхиляють. Для тих, хто платить за це з власної кишені, пожвавлення на ринку марихуани у ФРН може бути особливо вигідним.