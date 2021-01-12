 Верховна Рада України відмовилася легалізувати медичний канабіс | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2021

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Новини

Верховна Рада України відмовилася легалізувати медичний канабіс

За ухвалення за основу законопроєкту про легалізацію медичного канабісу проголосували 184 депутати за мінімально необхідних 226.

Рослина канабісу

Верховна Рада України в вівторок, 13 липня, не підтримала легалізацію медичного канабісу. За ухвалення законопроєкту № 5596 за основу проголосували 184 народні депутати за мінімально необхідних 226, передає інформагенція "Українські новини".

У документі йдеться про обіг конопель із метою використання в медичній практиці і науково-технічній діяльності. Підприємцям пропонується дозволити вирощувати коноплі й виробляти з них ліки в Україні за умови отримання ліцензії, з дотриманням вимог щодо приміщень, видів, кількості рослин, а вченим - досліджувати медичний канабіс. Законопроєкт пропонує надати тяжкохворим людям можливість лікуватися медичним канабісом легально, за рецептом лікаря.

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Також у документі пропонується врегулювати питання, які стосуються організації діяльності з обігу конопель на кожному етапі такого обігу (операції з ввезення, вивезення, транспортування територією України, зберігання і реалізацію конопель та інше).

 

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування раніше рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні законопроєкт № 5596 про легалізацію медичного канабісу.

У квітні в Україні легалізували окремі препарати на основі медичного канабісу. Рішення уряду критикували представники кількох благодійних організацій. Вони назвали його лобістським. 

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