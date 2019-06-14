В Україні легалізували окремі препарати на основі медичного канабісу

Постановою Кабміну в Україні легалізовано кілька препаратів на основі медичного канабісу. Представники благодійних організацій критикують документ.
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою виключив кілька препаратів канабіоїдів із переліку заборонених до обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Постанову, ухвалену 7 квітня, оприлюднено на урядовому порталі.
Згідно з документом, до речовини "ізоляту канабідіол" заходи держконтролю не встановлюються, а обіг психотропних речовин "дронабінол", "набілон" і "набіксімолс" допускається лише у формі лікарських засобів або у формі субстанцій, призначених для виробництва, виготовлення таких лікарських засобів.
Це рішення уряду вже розкритикували представники окремих благодійних організацій, вважаючи його лобістським. Як заявив у п'ятницю, 9 квітня, в коментарі інформагенції "Інтерфакс-Україна" голова благодійної організації "100% Життя" Дмитро Шерембей, постановою Кабінету Міністрів легалізовано ввезення в Україну лише двох препаратів, що містять хімічну копію канабісу, водночас пацієнти позбавлені надії на ліки з канабісом.
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"Навіщо потрібна хімічна копія рослини, якщо ця рослина росте сама по собі, а ліки з неї коштуватимуть 20 доларів США замість 600 та 2000 - як це має місце з "дронабінолом" і "набіксімолсом", зазначеним у постанові? Це мені нагадує, як зробити штучний бензин і продавати його по 600 доларів за літр, тоді як є нафта, і з неї можна робити бензин по долару", - сказав Шерембей.
На його переконання, ухвалена постанова є "суто лобістськими діями міністерства охорони здоров'я, які відстоюють інтереси лише двох виробників, замість того щоб дозволити всім пацієнтам лікуватися ліками на основі медичного канабісу".
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Раніше Шерембей назвав проєкт цієї постанови "плювком в обличчя всім пацієнтам, які сподівалися, що медичний канабіс допоможе їм від болю, від нудоти, спастичності м’язів тощо".
Він зазначив, що у грудні минулого року народні депутати публічно оголосили, що законопроєкт з легалізації медичного канабісу не потрібен, а достатньо постанови Кабінету Міністрів, яке переносить коноплю зі списку заборонених речовин в список контрольованих. Тоді МОЗ погодився і публічно підтримав цю ініціативу.
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Глава МОЗ Максим Степанов та головний санітарний лікар Віктор Ляшко публічно висловлювалися за легалізацію медичного канабісу.
Питання щодо легалізації медичного канабісу в Україні було винесене президентом України на так зване "всенародне опитування" у жовтні минулого року. Після опитування голова партії "Слуга народу", перший заступник голови однойменної фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко зазначив, що три підгрупи у фракції "Слуги народу" розробили три законопроекти про легалізацію канабісу в медичних цілях і варто попрацювати над одним узгодженим законопроєктом, який запропонувати для подальшого обговорення в парламенті й суспільстві.
Медичний канабіс - лікарський засіб, який має знеболювальний та протисудомний ефект. За словами колишньої виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, в Україні медичний канабіс потребують близько двох мільйонів пацієнтів.