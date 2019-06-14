В Україні легалізували окремі препарати на основі медичного канабісу

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою виключив кілька препаратів канабіоїдів із переліку заборонених до обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Постанову, ухвалену 7 квітня, оприлюднено на урядовому порталі.

Згідно з документом, до речовини "ізоляту канабідіол" заходи держконтролю не встановлюються, а обіг психотропних речовин "дронабінол", "набілон" і "набіксімолс" допускається лише у формі лікарських засобів або у формі субстанцій, призначених для виробництва, виготовлення таких лікарських засобів.

Критика урядового рішення

Це рішення уряду вже розкритикували представники окремих благодійних організацій, вважаючи його лобістським. Як заявив у п'ятницю, 9 квітня, в коментарі інформагенції "Інтерфакс-Україна" голова благодійної організації "100% Життя" Дмитро Шерембей, постановою Кабінету Міністрів легалізовано ввезення в Україну лише двох препаратів, що містять хімічну копію канабісу, водночас пацієнти позбавлені надії на ліки з канабісом.

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"Навіщо потрібна хімічна копія рослини, якщо ця рослина росте сама по собі, а ліки з неї коштуватимуть 20 доларів США замість 600 та 2000 - як це має місце з "дронабінолом" і "набіксімолсом", зазначеним у постанові? Це мені нагадує, як зробити штучний бензин і продавати його по 600 доларів за літр, тоді як є нафта, і з неї можна робити бензин по долару", - сказав Шерембей.

На його переконання, ухвалена постанова є "суто лобістськими діями міністерства охорони здоров'я, які відстоюють інтереси лише двох виробників, замість того щоб дозволити всім пацієнтам лікуватися ліками на основі медичного канабісу".

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Раніше Шерембей назвав проєкт цієї постанови "плювком в обличчя всім пацієнтам, які сподівалися, що медичний канабіс допоможе їм від болю, від нудоти, спастичності м’язів тощо".

Він зазначив, що у грудні минулого року народні депутати публічно оголосили, що законопроєкт з легалізації медичного канабісу не потрібен, а достатньо постанови Кабінету Міністрів, яке переносить коноплю зі списку заборонених речовин в список контрольованих. Тоді МОЗ погодився і публічно підтримав цю ініціативу.

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Глава МОЗ Максим Степанов та головний санітарний лікар Віктор Ляшко публічно висловлювалися за легалізацію медичного канабісу.

Питання щодо легалізації медичного канабісу в Україні було винесене президентом України на так зване "всенародне опитування" у жовтні минулого року. Після опитування голова партії "Слуга народу", перший заступник голови однойменної фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко зазначив, що три підгрупи у фракції "Слуги народу" розробили три законопроекти про легалізацію канабісу в медичних цілях і варто попрацювати над одним узгодженим законопроєктом, який запропонувати для подальшого обговорення в парламенті й суспільстві.

Медичний канабіс - лікарський засіб, який має знеболювальний та протисудомний ефект. За словами колишньої виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, в Україні медичний канабіс потребують близько двох мільйонів пацієнтів.