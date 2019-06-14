 У Німеччині запустили державну торгівлю медичною коноплею в аптеках | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2021

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Новини

У Німеччині запустили державну торгівлю медичною коноплею в аптеках

Німецькі аптеки мають право продавати медичну коноплю з 2017 року. Однак якщо до цього часу рослину імпортували, то тепер держава організувала торгівлю канабісом, який виростили у Німеччині.

Вирощена у Німеччині конопля для використання у медичних цілях

Вирощена у Німеччині конопля для використання у медичних цілях

В аптеках Німеччини розпочали організований державою продаж канабісу для медичних цілей. З середи, 7 липня, німецькі аптеки можуть отримувати для пацієнтів коноплю в якості, що відповідає нормам, які встановлені для медичних препаратів, від Федерального інституту ліків і виробів медичного призначення (BfArM) через портал cannabisagentur.de.

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Як повідомило відомство в Бонні, в аптеках канабіс продаватимуть за ціною 4,30 євро за грам.

Вирощуванням конопель в Німеччині займаються три компанії за дорученням Агентства з каннабісу, розташованого в інституті BfArM. Однак надходження рослини з-за кордону триватиме й надалі. Очікують, що упродовж чотирьох років у Німеччині виростять загалом 10,4 тонни медичних конопель.

Агентство з канабісу створили для контролю за його виробництвом в медичних цілях у 2017 році, коли в Німеччині дозволили використовувати коноплю в якості лікарського засобу. З тих пір лікарі можуть виписувати квітки або екстракт канабісу медичного призначення за рецептом.

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