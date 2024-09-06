  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіВибори в США 2024Паралімпійські ігри
ЕкономікаНімеччина

Німеччина різко збільшила експорт до Росії в липні

Жан Рофе | Анастасія Шепелева
6 вересня 2024 р.

Ввезення товарів із ФРН у РФ у липні підскочило на 18,9 відсотка порівняно з червнем.

https://p.dw.com/p/4kNQL
Вантажні контейнери в порту німецького Гамбурга
Вантажні контейнери в порту ГамбургаФото: Marcu Brandt/dpa/picture-alliance

Німеччина наростила експорт продукції в Росію в липні на 18,9 відсотка порівняно з попереднім місяцем - до 705,5 мільйона євро. Про це в п'ятницю, 6 вересня, повідомило Федеральне статистичне відомство у Вісбадені (Destatis).

При цьому липневий експорт до РФ був на 6,5 відсотка нижчим, ніж роком раніше, коли він уже перебував на дуже низькому рівні внаслідок розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.

Імпорт російських товарів у ФРН позаминулого місяця знизився порівняно з червнем на 6,5 відсотка - до 147,3 мільйона євро, порівняно з липнем 2023 року - на 37,5 відсотка.

За перші сім місяців цього року Німеччина скоротила експорт продукції на російський ринок на 22,4 відсотка порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Імпорт у січні-липні впав на 56 відсотків.

Експорт та імпорт загалом зросли

Сукупний обсяг німецького експорту з поправкою на календарні та сезонні чинники в липні підвищився відносно попереднього місяця на 1,7 відсотка - до 130 мільярдів євро. Обсяг імпорту зріс на 5,4 відсотка - до 113,2 мільярда євро.

Порівняно з липнем 2023 року експорт скоротився на 1,2 відсотка, а імпорт знизився на 0,1 відсотка.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

Санкції проти РФ: чому економіка Росії продовжує рости (02.05.2024)

Санкції проти РФ: чому економіка Росії продовжує рости (02.05.2024)

Міжнародна торгівля триває, внутрішній туризм набирає популярності, а оборонна промисловість розвивається. Попри санкції економіка Росії не йде на спад, а навпаки - росте. Тож чи можна вважати санкції проти РФ провальними? DW зібрала думки міжнародних експертів. 
Економіка2 травня 2024 р.05:18 хв.