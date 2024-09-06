Німеччина різко збільшила експорт до Росії в липні

Ввезення товарів із ФРН у РФ у липні підскочило на 18,9 відсотка порівняно з червнем.

Німеччина наростила експорт продукції в Росію в липні на 18,9 відсотка порівняно з попереднім місяцем - до 705,5 мільйона євро. Про це в п'ятницю, 6 вересня, повідомило Федеральне статистичне відомство у Вісбадені (Destatis).

При цьому липневий експорт до РФ був на 6,5 відсотка нижчим, ніж роком раніше, коли він уже перебував на дуже низькому рівні внаслідок розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.

Імпорт російських товарів у ФРН позаминулого місяця знизився порівняно з червнем на 6,5 відсотка - до 147,3 мільйона євро, порівняно з липнем 2023 року - на 37,5 відсотка.

За перші сім місяців цього року Німеччина скоротила експорт продукції на російський ринок на 22,4 відсотка порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Імпорт у січні-липні впав на 56 відсотків.

Експорт та імпорт загалом зросли

Сукупний обсяг німецького експорту з поправкою на календарні та сезонні чинники в липні підвищився відносно попереднього місяця на 1,7 відсотка - до 130 мільярдів євро. Обсяг імпорту зріс на 5,4 відсотка - до 113,2 мільярда євро.

Порівняно з липнем 2023 року експорт скоротився на 1,2 відсотка, а імпорт знизився на 0,1 відсотка.