Польща випередила Китай за обсягами збуту німецьких товарів

У першому півріччі німецькі експортери продали більше товарів у Польщі, ніж у Китаї - другій економіці світу. Експорт товарів до Польщі зріс на 4,6 відсотка до 48,4 мільярда євро.

У перші шість місяців 2024 року Німеччина продала більше товарів Польщі, ніж Китаю, який є другою за величиною економікою світу. Експорт товарів у сусідню з ФРН країну зріс на 4,6 відсотка до 48,4 млрд євро, ідеться в опублікованому в п'ятницю, 16 серпня, звіті Східного комітету німецької економіки, заснованому на попередніх даних Федерального статистичного відомства.

Польща випередила Китай за цим показником "через 20 років після масштабного розширення ЄС у 2004 році", заявила очільниця комітету Катріна Клаас Мюльгойзер (Cathrina Claas Mühlhäuser). Вона назвала це "чудовим успіхом" з огляду на гостро необхідну диверсифікацію німецької економіки, яка нині прагне зменшити свою залежність від Китаю.

"Це має стати стимулом для нової Єврокомісії та країн-кандидатів на вступ до ЄС, щоб негайно продовжити розширення ЄС на схід та південний схід", - сказала Клаас Мюльгойзер і наголосила на важливості подальшого стимулювання європейської економіки.

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Китай опустився на п'яте місце серед ринків німецького експорту

За даними аналізу, експорт до КНР впав на 2,7 відсотка до 48,2 мільярда євро з січня до червня цьогоріч. Таким чином Польща піднялася на четверте місце серед найважливіших ринків збуту для німецької експортної галузі, а Китай опустився на п'яте. Найбільша економіка світу, США, у перші шість місяців зберегла за собою лідерство в рейтингу, за нею йдуть Франція та Нідерланди. Традиційно Німеччина постачає до Польщі переважно автомобілі, машини та хімічну продукцію, зазначає Reuters.

Загалом у першому півріччі німецький експорт до Східної Європи дещо збільшився і становив 145 мільярдів євро. "29 країн Центральної та Східної Європи, на які припадає майже 19 відсотків зовнішньої торгівлі Німеччини, знову довели, що є опорою німецької експортної економіки", - виснувала на підставі даних аналізу Клаас Мюльгойзер.

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Експорт товарів з Німеччини у червні знову скоротився

Загалом експорт товарів з ФРН продовжує знижуватися. У червні експорт з урахуванням сезонних факторів скоротився порівняно з травнем на 3,4 відсотка до 127,7 мільярда євро, повідомило Федеральне статистичне відомство 7 серпня. Аналітики також прогнозували зниження, але лише на рівні півтора відсотка. Після невеликого проміжного успіху у квітні експорт із ФРН скорочується вже другий місяць поспіль.

Водночас імпорт до Німеччини в місячному обрахунку дещо збільшився - на 0,3 відсотка до 107,4 мільярда євро. Цей показник однак залишається помітно нижчим від даних експорту. У результаті профіцит зовнішньоторговельного балансу у ФРН у червні становив 20,4 мільярда євро після 25,3 мільярда євро у травні.